Сложные условия движения на главных дорогах: по Видземскому шоссе (А2) от Вангажи до Вецлайцене, по Валмиерскому шоссе (А3), Рижской окружной дороге (Саласпилс-Бабите) (А5), Даугавпилсскому шоссе (А6) от Саулкалне до Скривери и от Извалды до Патерниеки, по Баускскому шоссе (А7) от Риги до Дзимтмисы, по Елгавскому шоссе (А8), Лиепайскому шоссе (А9) на участке от Риги до Блидене, по Вентспилсскому шоссе (А10) от Риги до Кудры и от Тукумса до Стразде, по Резекненскому шоссе (А12) от Варакляны до Терехово, по дороге граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Шпоги, по Резекненской окружной дороге (А15) на всем ее протяжении и по шоссе Тинужи-Кокнесе (P80) от Рижской окружной дороги до поворота на Скривери.