Комитет по жилью и среде Рижской думы поручит Департаменту жилищного строительства и окружающей среды разработку правил аукциона по аренде Рижского крематория на пять лет, хотя ранее нанятый консультант рекомендовал продать крематорий. В 2022 году предприятие показало оборот 1,5 миллиона евро и прибыль 28 000 евро. Но существует риск монополизации услуг по кремации в Латвии, отметили в думе.

Комитет по вопросам жилья и окружающей среды рассмотрел окончательный отчет об оценке будущего использования Рижского крематория. Оценку провела компания по оказанию бухгалтерских и аудиторских услуг Grant Thornton Baltic.

Всего было оценено пять сценариев будущего использования крематория, из которых целесообразными признаны будущая аренда, продажа, а также заключение договора государственно-частного партнерства.

Оценив юридические аспекты этих трех сценариев и связанные с ними потенциальные риски, консультанты пришли к выводу, что все выбранные варианты юридически обоснованы и осуществимы.

Все сценарии обеспечивают положительную финансовую отдачу для муниципалитета, и ни один — не оказывает существенного негативного воздействия на рыночную конкуренцию.

Однако, до сих пор в Латвии рынок кремационных услуг делили всего два предприятия. А потому существует риск монополизации рынка в случае, если деятельность Рижского крематория перейдет ко второму игроку — Abbedīšanas nams — Krematorija.

Поэтому в любом случае на проведение сделки понадобится разрешение Совета по конкуренции.

Согласно представленной информации, в последние три года Рижский крематорий проводил около 3000 кремаций в год.

В 2022 году крематорий работал с оборотом 1,5 миллиона евро и прибылью 28 000 евро.

Срок настоящего арендатора крематория истекает в июле, пишет LSM.lv. При этом, только 40% пользующихся такими услугами рижан используют Рижский крематорий. Остальные 60% предпочитают использовать крематории за пределами Риги или в соседних странах.

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