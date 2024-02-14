Комитет по вопросам жилья и окружающей среды рассмотрел окончательный отчет об оценке будущего использования Рижского крематория. Оценку провела компания по оказанию бухгалтерских и аудиторских услуг Grant Thornton Baltic.
Всего было оценено пять сценариев будущего использования крематория, из которых целесообразными признаны будущая аренда, продажа, а также заключение договора государственно-частного партнерства.
Оценив юридические аспекты этих трех сценариев и связанные с ними потенциальные риски, консультанты пришли к выводу, что все выбранные варианты юридически обоснованы и осуществимы.
Все сценарии обеспечивают положительную финансовую отдачу для муниципалитета, и ни один — не оказывает существенного негативного воздействия на рыночную конкуренцию.
Однако, до сих пор в Латвии рынок кремационных услуг делили всего два предприятия. А потому существует риск монополизации рынка в случае, если деятельность Рижского крематория перейдет ко второму игроку — Abbedīšanas nams — Krematorija.
Поэтому в любом случае на проведение сделки понадобится разрешение Совета по конкуренции.
Согласно представленной информации, в последние три года Рижский крематорий проводил около 3000 кремаций в год.
В 2022 году крематорий работал с оборотом 1,5 миллиона евро и прибылью 28 000 евро.
Срок настоящего арендатора крематория истекает в июле, пишет LSM.lv. При этом, только 40% пользующихся такими услугами рижан используют Рижский крематорий. Остальные 60% предпочитают использовать крематории за пределами Риги или в соседних странах.