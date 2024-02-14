Неофициальный список латвийских должностных лиц, против которых Россия завела политически мотивированные дела, показывает, что Россия продолжит запугивать и создавать неудобства для соседей, в среду заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что новости о списке его не удивили. Ринкевич напомнил, что уже в конце 2022 года Министерство иностранных дел предупреждало, что бывшие и действующие должностные лица могут подвергаться провокациям со стороны России. Например, это может происходить в связи с голосованием за снос символов советской оккупации.

“Абсолютно недопустимо выступать против должностных лиц независимых государств за решения, принятые ими в своих странах с соблюдением законов своей страны. Это лишь показывает, что Россия продолжит делать то, о чем мы многократно говорили и предупреждали — запугивать и создавать разного рода неудобства. [...] Мы не позволим себя запугать”, — подчеркнул президент.

Он призвал быть внимательными и осторожными, и консультироваться с МИД,

если есть желание путешествовать за пределы стран Евросоюза, НАТО и ОЭСР.

Как ранее писал портал Delfi, накануне были обнародованы списки, в которые вошли 64 депутата Сейма. Латвийских политиков объявили в розыск по делу об уничтожении захоронений, которое Следственный комитет России возбудил после сноса памятника в Пардаугаве в 2022 году.

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