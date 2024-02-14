В этом году в Риге планируется ликвидировать четыре основные школы и один детский сад, свидетельствует проект решения Рижской думы, который комитет по образованию, культуре и спорту рассмотрит 15 февраля.

С 31 августа этого года будет ликвидирована Рижская Белорусская основная школа, которая будет присоединена к 86-й Рижской средней школе.

Ликвидированы будут также Рижская Восточная основная школа, программы которой передадут Рижской средней школе Рейнхольда Шмелинга, и Рижская основная школа Балтмуйжас с передачей общеобразовательных программ Рижской Ильгюциемсской основной школе.

Также планируется ликвидировать Рижскую основную школу имени Сергея Жолтокса, передав реализацию общеобразовательных программ Рижской 93-й средней школе.

С 31 августа будет ликвидировано Рижское дошкольное учреждение Saulespuķe, которое присоединится к Рижской Даугавской основной школе.

С 1 сентября будет открыто Рижское дошкольное образовательное учреждение Auseklītis на улице Межциема, которое возьмет на себя реализацию программ дошкольного образования Детско-юношеского центра IK Auseklis.

Также есть планы в ближайшие годы объединить Межциемскую основную школу с Рижской 89-ю средней школой, Рижскую 74-ю основную школу — с 64-й Рижской средней школой, а Рижскую 1-ю христианскую основную школу — с Рижской средней школой Райниса.

Кроме того, как сообщает департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, непредказуема судьба Рижской Чиекуркалнсской основной школы. В школе реализуются общеобразовательные и специальные образовательные программы, поэтому нет возможности удовлетворить минимальные требования по количественным показателям в группах классов. Теоретически школе может грозить закрытие.

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