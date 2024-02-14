Данные латвийских граждан, упомянутых в конкретном общедоступном списке, не следует считать автоматически включенными в список разыскиваемых лиц Интерпола, заверили в полиции.
Ни одна страна, включая Россию, не может включить данные человека в систему розыска Интерпола без обоснования, которое оценивает Генеральный секретариат Интерпола.
В то же время следует помнить, что недружественные Латвии страны могут создать свои собственные внутренние списки такого или иного содержания, поэтому полиция призывает людей оценивать риски безопасности при поездках в третьи страны.
Полиция отмечает, что любой человек имеет право обратиться в Интерпол с запросом о том, обрабатывались ли его личные данные, а на сайте Интерпола можно найти информацию о том, как сделать такой запрос.