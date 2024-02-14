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Государственная полиция призывает граждан Латвии оценивать необходимость и риски безопасности при поездках в страны, которые тесно сотрудничают с Россией и могут быть недружественны к Латвии и ее гражданам, сообщили агентству LETA в Госполиции, комментируя сообщения о том, что в РФ объявлен розыск иностранных политиков, в том числе латвийских, которые являются депутатами парламентов и членами правительств.

Данные латвийских граждан, упомянутых в конкретном общедоступном списке, не следует считать автоматически включенными в список разыскиваемых лиц Интерпола, заверили в полиции.

Ни одна страна, включая Россию, не может включить данные человека в систему розыска Интерпола без обоснования, которое оценивает Генеральный секретариат Интерпола.

В то же время следует помнить, что недружественные Латвии страны могут создать свои собственные внутренние списки такого или иного содержания, поэтому полиция призывает людей оценивать риски безопасности при поездках в третьи страны.

Полиция отмечает, что любой человек имеет право обратиться в Интерпол с запросом о том, обрабатывались ли его личные данные, а на сайте Интерпола можно найти информацию о том, как сделать такой запрос.

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