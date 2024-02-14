Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвия в течение года выделит не менее 10 миллионов евро на развитие так называемой коалиции дронов, сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны отметили, что в среду участники формата "Рамштайн" присоединились к возглавляемой Латвией коалицией дронов в поддержку Украины.

Вместе с Латвией письмо о намерениях участия в коалиции дронов подписали Украина, Нидерланды, Литва, Эстония, Дания, Швеция и Германия.

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") отметил, что технологии дронов имеют большое значение в стратегии и тактике военных действий. Он пояснил, что задачами коалиции являются осуществление адресных и быстрых поставок беспилотников Украине, а также развитие возможностей дронов Латвии и других союзников.

Министр подчеркнул, что коалиция дронов будет развивать и локальную военную индустрию, в том числе Латвия в течение года выделит на развитие коалиции дронов не менее 10 миллионов евро.

По словам Спрудса, Минобороны получило информацию о дронах, которые нужны Украине, и начало переговоры с местными производителями о возможности поставок дронов и их частей, которые соответствуют потребностям Украины.

В министерстве заявили, что амбиции коалиции дронов заключаются в поставке одного миллиона беспилотников для нужд Украины. Подписав письмо о намерениях, страны обязуются вкладывать ресурсы в производство дронов, поставлять дроны и их компоненты в Украину, а также тестировать беспилотники и обучать военных, реализовывать другие технические решения.

Ожидается, что к коалиции дронов присоединятся и другие страны, прогнозируют в Минобороны.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit