Латвия в течение года выделит не менее 10 миллионов евро на развитие так называемой коалиции дронов, сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны отметили, что в среду участники формата "Рамштайн" присоединились к возглавляемой Латвией коалицией дронов в поддержку Украины.

Вместе с Латвией письмо о намерениях участия в коалиции дронов подписали Украина, Нидерланды, Литва, Эстония, Дания, Швеция и Германия.

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") отметил, что технологии дронов имеют большое значение в стратегии и тактике военных действий. Он пояснил, что задачами коалиции являются осуществление адресных и быстрых поставок беспилотников Украине, а также развитие возможностей дронов Латвии и других союзников.

Министр подчеркнул, что коалиция дронов будет развивать и локальную военную индустрию, в том числе Латвия в течение года выделит на развитие коалиции дронов не менее 10 миллионов евро.

По словам Спрудса, Минобороны получило информацию о дронах, которые нужны Украине, и начало переговоры с местными производителями о возможности поставок дронов и их частей, которые соответствуют потребностям Украины.

В министерстве заявили, что амбиции коалиции дронов заключаются в поставке одного миллиона беспилотников для нужд Украины. Подписав письмо о намерениях, страны обязуются вкладывать ресурсы в производство дронов, поставлять дроны и их компоненты в Украину, а также тестировать беспилотники и обучать военных, реализовывать другие технические решения.

Ожидается, что к коалиции дронов присоединятся и другие страны, прогнозируют в Минобороны.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!