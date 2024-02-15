Волна критики в сторону премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") во время формирования нового правительства в социальной сети Twitter (теперь известна как X) была поднята в основном с помощью анонимных аккаунтов. К такому выводу пришел Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica.

Осенью 2023 года агентство LETA сообщало, что после того, как кандидатура Силини была заявлена на должность премьер-министра, в отдельных СМИ и социальных сетях появилась критика карьеры политика, например, Силиню упрекали в том, что инфраструктура на восточной границе Латвии не была построена вовремя — тогда Силиня занимала пост парламентского секретаря Министерства внутренних дел. В то же время распространялись и сформулированные как бы в виде вопросов неподтвержденные предположения о прежних личных отношениях Силини с криминальным авторитетом и контактах с индустрией фильмов для взрослых.

Служба государственной безопасности решила оценить упомянутую ситуацию.

Центр Re:Baltica в течение месяца до утверждения правительства Силини 15 сентября собрал и проанализировал примерно 19 000 твитов, в которых была упомянута Силиня.

Выяснилось, что упомянутый объем твитов опубликовали почти 2500 аккаунтов, однако при выборе наиболее активных профилей, опубликовавших не менее 25 постов на указанную тему, осталось всего 167 профилей. Это небольшое количество аккаунтов создало половину всех твитов про Силиню, опубликовав в целом более 9500 постов.

Re:Baltica оценила тональность твитов с помощью искусственного интеллекта, распределив их по категориям "позитивный", "негативный" или "нейтральный" и пришла к выводу, что 91% всех твитов были негативными.

Около 100 из этих аккаунтов оказались анонимными. Некоторые из них лишь ретвитили чужие посты, некоторые активно комментировали и ругались. Наряду с анонимными аккаунтами публикации распространяли и пользователи с именем, известные общественности.

Почти 100 идентифицированных анонимных аккаунтов — это очень малая часть от общего количества пользователей этой платформы в Латвии. Согласно данным Kantar, в Латвии их около 140 000, они очень активные и настолько агрессивным по отношению к несогласным, что они заглушают другие мнения, нормализуют агрессию и создают иллюзию мнения большинства, отмечает Re:Baltica.

Исследовав волну очернения Силини, Re:Baltica обращает внимание на то, что упомянутые анонимные аккаунты в латвийском сегменте Twitter множат мнения праворадикальных активистов и политиков, агрессивно очерняют политических оппонентов, а также распространяют ложь.

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