Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) начал продвигать идею переименования столичной улицы Маскавас — одной из самых протяженных улиц города.

Ратниекс сообщил агентству LETA, что, возможно, уже сегодня этот вопрос может быить рассмотрен на заседании Комитета по финансовым и бюджетным делам Рижской думы. Однако к началу заседания в повестке дня вопрос все же не появился.

По словам Ратниекса, улицу Маскавас следовало бы переименовать в улицу Латгалес, как она несколько лет уже называлась. Но поскольку в Риге сейчас уже есть улица Латгалес, то улице, которая в данный момент носит такое название, следут дать новое "связанное с Латгале название".

Вице-мэр Риги предлагает дать нынешней улице Латгалес имя Яниса Клидзейса. Клидзейс — латышский писатель и поэт из Латгалии, по мотивам его романа "Дитя человеческое снял фильм под тем же названием популярный режисссер Янис Стрейчс.

Ратниекс также считает, что очень протяженная улицы Маскавас может быть поделена на два участка, и у каждого будет свое название. Так начальный участок улицы в центре города — от улицы 13 января до Островного моста — мог бы носить название Ластадияс, полагает вице-мэр. Это нужно сделать из соображений безопасности, "чтобы у оперативных служб не было ошибочных вызовов на прежние адреса".

Ратниекс утверждает, что самоуправление получило "призывы, поощрения и поддержку" идеи переименования е улицы Маскавас, в том числе поддержку объединения Lotgolys Saeima ("Латгальский Сейм"), который одобряет название "улица Латгалес".

Как уже сообщалось, депутаты Рижской думы решили продвигать переименования еще нескольких улиц в столице. Вице-мэр Риги Линда Озола ("Код для Риги") выступает за переименование улицы Пушкина на улицу латышского лингвиста Карлиса Мюленбаха, депутат Нилс Йостс ("Новое Единство") — за переименование улицы Тургенева на улицу латвийского художника Вильхельма Пурвитиса, депутат Каспарс Спунде (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) — за переименование улицы Лермонтова в улицу латышского поэта Вилиса Плудониса, а депутат Давис Сталтс ("Код для Риги") выступает за переименование улицы Гоголя в улицу латвийского журналиста, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин.

Как сообщает агентство LETA, Рижская дума может принять решение о переименовании улицы Маскавас и других улиц в этом году. В коалиции обсуждался вопрос изменения названий улиц, и определены восемь улиц, названия которых могут быть изменены в приоритетном порядке.

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