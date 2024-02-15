Foto: instagram.com/yeva_bilokrynytska
Комиссия Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности внесла законопроект о предоставлении латвийского гражданства гражданке Украины, спортсменке Еве Белокриницкой. Белокриницкая будет признана гражданкой Латвии, но сохранит украинское гражданство.

Белокриницкая родом из Украины, из Днепра. Живет в Латвии более шести лет, сообщила спортсменка в видео сюжете Rus.LSM в конце 2023 года. "Хочу выступать за латвийскую сборную. Я полюбила эту страну", — отметила спортсменка.

Законопроект был направлен с учетом спортивных достижений Белокриницкой в ​​представлении Латвии на международных соревнованиях, популяризации признания имиджа страны в мире и оценки индивидуальных обстоятельств, передает LETA.

С 2021 года, представляя Латвийскую федерацию конного спорта, Белокриницская участвовала чемпионате Европы среди юниоров и других международных соревнованиях. В 2021 и 2022 годах она была признана чемпионом Латвии по выездке среди юниоров и лучшей спортсменкой страны по выездке среди юниоров.

С 2023 года Белокриницкая больше не сможет представлять Латвию на международном уровне, поскольку это могут делать только имеющие латвийское гражданство лица. В комиссии по гражданству Сейма спортсменка пояснила, что связывает будущее с Латвией и хочет представлять страну на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе и других соревнованиях.

Латвийская федерация конного спорта и Ассоциация конного спорта Barratt Equestian также выразили поддержку желанию Белокриницкой получить латвийское гражданство.

Спортсмека дала обещание в лояльности Латвии на заседании комиссии Сейма.

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