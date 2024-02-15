В этом году нужно пересмотреть систему пенсий по выслугу лет, заявил в программе Krustpunktā Латвийского радио министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

По мнению министра, нужно будет дать оценку тому, кому и за что присуждаются пенсии по выслуге лет, а также повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Планируется пересмотреть и круг получателей пенсии по выслуге лет.

"Если мы хотим разобраться с бюджетом, тогда это будет большой вопрос этого года", — сказал Ашераденс.

Министр финансов добавил, что Государственная канцелярия подготовит доклад по этому вопрос, который предстоит обсудить правительству.

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