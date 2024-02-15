В четверг, 15 февраля, Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту поддержал ликвидацию четырех основных школ и одного детского сада.

С 31 августа этого года будет ликвидирована Рижская Белорусская основная школа, которая будет присоединена к 86-й Рижской средней школе. Депутатам пояснили, что эти школы уже расположены в одном здании и у них один директор.

Ликвидированы будут также Рижская Восточная основная школа, программы которой передадут Рижской средней школе Рейнхольда Шмелинга.

Это позволит более эффективно использовать инфраструктуру школ, переместив из здания средней школы Шмелинга в здание Восточной основной школы этап основной школы, и в дальнейшем школа будет использовать оба здания.

Также будет ликвидирована Рижская основная школа Балтмуйжас с передачей общеобразовательных программ Рижской Ильгюциемсской основной школе. В первый год будут использоваться здания обеих школ, что позволит детям, которые начали учиться в Рижской основной школе Балтмуйжас, продолжить обучение в том же здании. Однако позже руководство школы решит вопрос использования инфраструктуры одной школы.

Планируется ликвидировать Рижскую основную школу имени Сергея Жолтокса, передав реализацию общеобразовательных программ Рижской 93-й средней школе. В будущем школа будет использовать оба здания, сосредоточив этап начального образования в нынешнем здании основной школы Жолтокса.

С 31 августа будет ликвидировано Рижское дошкольное учреждение Saulespuķe, которое присоединится к Рижской Даугавской основной школе.

С 1 сентября будет открыто Рижское дошкольное образовательное учреждение Auseklītis на улице Межциема, которое возьмет на себя реализацию программ дошкольного образования Детско-юношеского центра IK Auseklis.

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