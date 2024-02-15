На встрече министров обороны стран НАТО было принято решение развивать противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, в том числе в странах Балтии, а Канада решила инвестировать 188 миллионов евро в закупку новой военной техники для возглавляемой Канадой боевой группы усиленного присутствия НАТО в Латвии, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны Латвии.

14-15 февраля министр обороны Андрис Спрудс принял участие во встрече министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, где государства-члены альянса подтвердили дальнейшие шаги по укреплению военной готовности НАТО и поддержке Украины. Во время встречи восемь стран присоединились к возглавляемой Латвией коалиции беспилотников в поддержку Украины.

Союзники продолжают отстаивать принцип "один за всех и все за одного", что отражено и в решениях, принятых на этой встрече министров обороны, которые делают региональные планы обороны еще более детальными.

"Принятые на встрече решения позволяют военному руководству НАТО незамедлительно реагировать на угрозу. Также решено развивать противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, в том числе в странах Балтии. В соответствии с разработанными оборонными планами мы уточняем командные решения, требования к боевому обеспечению и механизмы кризисного реагирования", — рассказал о принятых на встрече решениях министр обороны Спрудс.

В настоящее время к коалиции беспилотников, созданной Латвией, присоединились восемь стран-участниц Рамштайнского формата.

"Вместе с Украиной, Великобританией, Данией, Эстонией, Литвой, Нидерландами, Германией и Швецией коалиция беспилотников станет очень сильным ядром партнерства и сотрудничества. Мы будем работать над тем, чтобы поставить Украине миллион беспилотников", — подчеркнул Спрудс.

Коалиция беспилотников также будет развивать местную военную промышленность. На ее развитие Латвия будет выделять не менее десяти миллионов евро в год. Министерство обороны получило информацию о необходимых Украине беспилотниках и начало переговоры с местными производителями о возможности поставки беспилотников и их компонентов, отвечающих потребностям Украины.

Совет НАТО-Украина также провел совместное заседание, на котором обсуждалась многолетняя программа поддержки НАТО Украине и следующие шаги по вступлению Украины в НАТО.

Во время двусторонней встречи министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 273 миллионов канадских долларов (188 миллионов евро) на закупку нового военного оборудования для возглавляемой Канадой боевой группы НАТО в Латвии. Оно будет включать в себя системы ПВО ближнего радиуса действия и противоракетное оборудование.

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