Министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня предложит создать новую государственную инвестиционную программу для поддержки самоуправлений.

В интервью Латвийскому радио министр заявила, что население сокращается по всей Латвии, но особенно быстро в сельской местности, поэтому ряд реформ неизбежен, и государство должно искать способы поддержать регионы в этих изменениях.

С этой целью Министерство охраны среды и регионального развития предлагает инвестиционную программу, которая, например, позволит финансировать строительство новых школ в Рижском регионе, реконструкцию школ, ремонт дорог и школьные автобусы.

По мнению Берзини, это должна быть ежегодная программа государственных инвестиций, начиная со следующего года. По оценкам политика, первоначальный объем программы должен составить 75 миллионов евро.

Министр подчеркнула, что в этом году самоуправлениям объективно сложно разработать сбалансированные бюджеты, поэтому она надеется, что вопрос самоуправлений будет одним из приоритетных в бюджете следующего года.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!