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После вступления в силу в 2020 году нового закона об административной ответственности бюрократия и объем работы учреждений по исполнению административных штрафов возросли, а вот показатели уплаты штрафов существенно не улучшаются. К такому выводу пришел Госконтроль в своей ревизии, сообщает агентство LETA.

Как отмечает член совета Госконтроля Кристине Яунземе, хотя первоначально прогнозировалось, что новое регулирование не окажет финансового влияния на повседневную работу госучреждений и судов и поэтому не планировались дополнительные ресурсы, в действительности произошло обратное — учреждениям нужно больше ресурсов, чем раньше.

Реформа проводилась без оценки влияния планируемых изменений на функции учреждений, не было проанализировано, соразмерны ли изменения по сравнению с ожидаемыми преимуществами, говорит Яунземе.

В ходе проверки 10 из 27 государственных учреждений, налагающих административные штрафы, признали, что у них увеличился объем работы.

Так как 90% всех штрафов приходятся на нарушения правил дорожного движения, больше всего страдает Госполиция. Раньше Госполиция передавала на взыскание штрафы, если они не были уплачены в течение года со дня вступления решения в законную силу. До уплаты штрафа нарушителю были ограничены некоторые услуги, связанные с участием в дорожном движении. Такая мера обеспечивала как эффективное исполнение штрафов, так и экономное использование средств государственного бюджета.

Новые нормы предусматривают передачу решений на исполнение в течение месяца, и Госполиции приходится выполнять ряд административных задач, которых не было раньше. При этом добровольная уплата административных штрафов больше не поощряется.
Госконтроль пришел к выводу, что Госполиция вкладывает значительно больше ресурсов, но результаты существенно не улучшаются: в 2018 и 2019 годах добровольно было уплачено 79% штрафов, в 2021 и 2022 годах — 71%. Из всех наложенных административных штрафов в 2018 и 2019 годах вообще не были уплачены 16%, а в 2021 и 2022 годах — 14%.

После введения в 2023 году радаров средней скорости количество административных штрафов за нарушения правил дорожного движения существенно возросло. Для обеспечения исполнения штрафов с 2022 года Госполиция привлекла дополнительно 23 работника, людям приходится работать сверхурочно, рассматривается вопрос о привлечении дополнительных ресурсов.

Госконтроль пришел к выводу, что нынешний децентрализованный процесс требует больших ресурсов от учреждений — в 27 учреждениях исполнением административных штрафов занимаются 1570 сотрудников. За счет централизации количество необходимых сотрудников уменьшилось бы до 73, что позволило бы сэкономить средства государственного бюджета и обеспечить более справедливое и равное отношение к административно оштрафованным лицам, поскольку теперь, в зависимости от учреждения, штрафы передаются на принудительное исполнение в срок от нескольких дней до нескольких месяцев.

Госконтроль напоминает, что более 10 лет назад правительство Латвии поставило цель максимально централизовать вспомогательные функции в государственном управлении. По мнению ревизоров, функцию исполнения административных штрафов, которая по сути является вспомогательной, могла бы выполнять Служба государственных доходов (VID) наряду со сбором налогов, пошлин и других обязательных платежей.

Также электронные услуги и автоматизированное управление исполнением штрафов позволили бы предотвратить ошибки в платежах и сэкономить ресурсы учреждений.

Со вступлением в силу нового закона начала функционировать новая информационная система — Система поддержки процесса по административным нарушениям, однако с качеством данных в этой системе есть проблемы, и объем ручной работы Госполиции с ее введением даже увеличился.

В своей ревизии Госконтроль дает несколько рекомендаций. В частности, Министерству юстиции предлагается подумать над тем, как способствовать добровольной уплате штрафов, что позволит сократить необходимые для контроля ресурсы. Также Минюсту в сотрудничестве с Минфином и МВД следует проанализировать возможности централизации функции исполнения штрафов.

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