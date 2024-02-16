Президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 16 по 18 февраля.
Ежегодная конференция является независимым форумом для лиц, принимающих решения в области политики безопасности, для обсуждения текущих и будущих проблем. Участниками конференции обычно являются главы государств, правительств и международных организаций, министры, законодатели и высокопоставленные представители оборонных ведомств.
В ходе конференции министры иностранных дел трех стран Балтии встретятся с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Также запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Бахрейна Абдулатифом бен Рашидом аль-Заяни, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Михаем Попцоем, генеральным секретарем Организации по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний Робертом Флойдом и конгрессменами США.
В Мюнхенской конференции по безопасности примут участие около 50 глав государств и правительств. Россия и Иран на конференцию не приглашены.