Полномасштабная война в Украине идет уже почти два года, а у солдат, которые бьются на передовой без ротации, накопилась большая усталость. К тому же на фронте "дико не хватает" всего необходимого, рассказал LTV доброволец из Латвии с позывным "Призрак". Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

"Призрак" провел на фронте уже полтора года, он снайпер и боевой медик. Он говорит, что, в основном, занимался спасением раненых — но за последние полгода все чаще брал в руки оружие.

Хотя бойцы еще полны боевого духа, на фронте накопилась большая усталость. "Призрак" оценивает ситуацию как тяжелую: "Очень много убитых, нет активного продвижения вперед, что связано не только с солдатами, но и с ними тоже, потому что они находятся без ротации на фронте уже два года.".

Ситуация отличается в зависимости от сектора фронта. "Есть места, где немного лучше, где есть возможность больше отдохнуть. Есть секторы, где приходится неделями находиться на месте практически под открытым небом — под обстрелами и налетами дронов", — говорит он.

Украинской армии, по словам добровольца, не хватает оборудования и снарядов: "Дико всего не хватает, нужно абсолютно все. Мы медленно возвращаемся к ситуации в начале войны, только сейчас все будет хуже, поскольку мы сталкиваемся с очень хорошо защищенными позициями. Надо признать, что армия РФ умеет оборудовать оборонительные позиции. В каждом нападении на их позиции несем большие потери в технике и людях".

Учитывая тяжелую ситуацию на фронте, он признает: чтобы добиться победы Украины, нужно чудо. "Собрать человеческие ресурсы, может, удастся, но это относительно бесполезно, если не будет тяжелого вооружения, оружия. Это нужно, чтобы изменить ситуацию", — сказал латвийский доброволец.

По мнению "Призрака", важно сплотить украинский народ. Этому препятствует усталость от войны и возможно, неправильные решения политиков.

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