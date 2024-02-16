В субботу, 17 февраля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, временами возможен дождь, во второй половине дня — снег, прогнозируют синоптики.

Днем ветер сменит направление на северо-западное, а его порывы составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +4…+8 градусов, при этом с северо-запада начнет поступать более холодный воздух, и к вечеру температура понизится.

В Риге в субботу ожидается пасмурная погода с кратковременным дождем и снегом. Ночью будет дуть южный ветер порывами до 14 метров в секунду, днем — северо-западный. Температура воздуха составит +7 градусов, а во второй половине дня опустится до +1…+2 градусов.

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