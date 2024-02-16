За движением общественного транспорта Rīgas satiksme теперь можно следить в режиме реального времени, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Rīgas satiksme улучшило единую систему информации о транспортных средствах, и в результате внедрено решение, позволяющее видеть информацию о времени прибытия и отправления транспорта в режиме реального времени.

Это можно сделать на большинстве остановок, отсканировав QR-код, размещенный на расписании. Время прибытия транспорта также можно посмотреть на сайте предприятия rigassatiksme.lv в разделе Maršruti un laiki. В ближайшее время эта информация появится и в приложении для покупки кодовых билетов. Работа по внедрению новой системы продолжается.