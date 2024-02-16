За движением общественного транспорта Rīgas satiksme теперь можно следить в режиме реального времени, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.
Rīgas satiksme улучшило единую систему информации о транспортных средствах, и в результате внедрено решение, позволяющее видеть информацию о времени прибытия и отправления транспорта в режиме реального времени.
Это можно сделать на большинстве остановок, отсканировав QR-код, размещенный на расписании. Время прибытия транспорта также можно посмотреть на сайте предприятия rigassatiksme.lv в разделе Maršruti un laiki. В ближайшее время эта информация появится и в приложении для покупки кодовых билетов. Работа по внедрению новой системы продолжается.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit