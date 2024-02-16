В прошлом году в Рижском центре детей и молодежи от передозировки наркотиков умер подросток. Руководство центра и омбудсмен указывают на противоречия в законах — если несовершеннолетний не хочет лечиться от наркозависимости, помочь ему невозможно, пишет портал LSM.lv.

Из министерств, опрошенных Латвийским радио, только Министерство юстиции отказалось комментировать, действительно ли законы противоречат друг другу. Глава парламентской комиссии после долгих раздумий признала, что недостатки есть.

"Не было никаких признаков того, что он употреблял тем вечером. Но уже через несколько часов возникла проблема, была вызвана скорая помощь, однако спасти его не удалось", — рассказал о смерти 17-летнего парня его опекун, директор Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семьи Каспар Ясинкевич.

За десять лет пребывания Ясинкевича на этой должности это самый трагический случай. Умерший парень употреблял комбинацию различных наркотических веществ, но лечиться отказывался.

"Обычно употребление наркотиков и [вызывающих] зависимость веществ сочетается с потребностью в деньгах. То есть это ограбления, кражи, как было в районе Origo, и все, что с этим связано, — сказал Ясинкевич, подтвердив, что молодой человек употреблял наркотики вместе со сверстниками, — Слава богу, те живы. Кто-то сидит в тюрьме, кому-то удалось помочь. Ситуация очень разная, но нельзя сказать, что что-то решилось".

Что предусматривает закон?

Глава центра указал на противоречия в законах и нормативных актах. Например, порядок обязательного лечения детей предусматривает, что наркологическая помощь может быть оказана без согласия ребенка и хотя бы одного из его родителей, опекуна или сиротского суда только в случае тяжелого отравления одурманивающими веществами, опасности для жизни и начала психических расстройств.

Закон о защите прав детей предусматривает, что ребенку, имеющему психические или поведенческие расстройства из-за употребления наркотических или других одурманивающих веществ, должно быть предоставлено обязательное лечение и социальная реабилитация за счет государства. Если ребенок не желает лечиться, то это делается в любом случае, если сиротский суд дает добро.

С другой стороны, Закон о правах пациентов гласит, что если несовершеннолетний в возрасте не менее 14 лет отказывается от лечения, но врач считает, что лечение отвечает интересам подростка, согласие на лечение дает законный представитель несовершеннолетнего. То есть фактически судьбу молодого человека решает врач.

Ясинкевич утверждает, что на самом деле все иначе: "Даже если врач считает это [лечение] необходимым, никто не может заставить его [несовершеннолетнего] это делать. Даже если сиротский суд примет решение о принудительном лечении. Если молодой человек сам отказывается, его не лечат. Мы в этой ситуации совершенно бессильны".

Отношение врачей

В Рижском центре детей и молодежи находится более 130 несовершеннолетних, из них наркотики употребляют 15, то есть каждый девятый.

Аналогичная ситуация и в целом по стране, по данным Латвийской ассоциации латвийских детских поселков SOS, под опекой которой находятся 1200 несовершеннолетних. В регионах, в отличие от Риги, доступ к врачам затруднен, говорит Анита Вайводе, руководитель SOS в Валмиере.

По ее наблюдениям, молодые люди осознают проблему зависимости: "Но что касается желания лечиться… Я думаю, это связано с тем, что у них нет четкого понимания, что это такое и что в себя включает. Второй момент — эти услуги и то, что им доступно сейчас, иногда даже демотивирует. Специалист не всегда заинтересован в помощи этим детям, потому что у него таких много или это не является для него приоритетом".

Противоречия в законах видят и в бюро омбудсмена, где заявили, что отношение врачей зависит от типа заболевания ребенка.

"Если у ребенка другое заболевание и он сказал бы "Я не хочу лечиться", медики в сотрудничестве с родителями все же сделали бы все, чтобы его вылечить. С другой стороны, если это проблема с зависимостью и ребенок говорит: "Я не хочу, чтобы меня лечили", врачи не считают, что ребенка нужно лечить обязательно против его воли", — сказала Лайла Гравере, руководитель отдела по правам детей бюро омбудсмена.

Бюро обратилось к трем министерствам — здравоохранения, благосостояния и юстиции — с просьбой дать ответ до конца месяца. "На наш взгляд, задача этих министерств — создать соответствующую систему от лечения до реабилитации, а также профилактики, досуга и т.д.", — сказала Лейла Хензеле, заместитель руководителя отдела по правам детей.

Проблему признают, решения нет

В Минздраве, куда обратилось Латвийское радио, проблему осознают, заявляя, что несовершеннолетние все чаще употребляют наркотики, поэтому нужны решения. Министерство благосостояния также собирается усовершенствовать действующую схему. Там заявили, что обязательное лечение необходимо, когда ребенок не осознает серьезность зависимости и отказывается от помощи.

В Минюсте вопрос комментировать отказались и не ответили на вопрос, действительно ли в законах есть противоречия.

С тем же вопросом Латвийское радио обратилось к руководителю комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Лейле Расиме, которая неделю готовила свой ответ:

В законах есть противоречия, признала она. Проблема в том, кто решает вопрос о лечении. Кто за это ответственен, сказать сложно. На вопрос, может ли решить проблему возглавляемая ею комиссия, Расима ответила, что комиссия ответственна за закон о защите прав детей и могла бы рассматривать этот вопрос, но сначала надо понять, что предложат министерства. "Если ни одно министерство не придет к нам с конкретными предложениями, конечно, мы попытаемся решать проактивно", — сказала депутат. С ее точки зрения, добровольное лечение более эффективно, но в том случае, когда все средства исчерпаны, должно быть и принудительное.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!