"В Риге нужно ежегодно заменять не менее 100 км асфальтового покрытия, но, к сожалению, мы далеки от этого", — заявил в подкасте Школы безопасного вождения Brauc droši! и.о. директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс.

"Общая протяженность дорожной сети в Риге составляет около 1200 км, асфальтированных улиц — около 1000 км, соответственно надо менять по 100 км каждый год, чтобы не было выбоин, — сказал он. — К сожалению, эта цель не достигается, в результате на дорогах появляется еще больше ям".

В ходе дискуссии говорилось о ремонте дорог различных категорий. Состояние дорог первой и второй категории относительно хорошее, дорог третьей категории — критическое. Вайводс считает, что в приоритете должны быть именно эти дороги, чтобы не допустить их разрушения и сохранить качество инфраструктуры. В прошлом году в этой категории в очень плохом состоянии находилось 8,8% дорог.

Вайводс подчеркнул, что дороги нужно чинить своевременно: "Если мы своевременно заменяем верхний слой дороги, нам не надо заливать нижние слои. Если мы не успеваем, то это уже более капитальный и дорогой ремонт".

Вайводс назвал цифру 50 млн евро в год — столько должен вкладывать город, чтобы "поймать эту стадию разрушения", чтобы ремонтировать дороги можно было быстрее. В реальности в 2022 году на ремонт дорог и инфраструктуры было выделено 10 млн евро, в 2023 году — 4 млн евро.

В дискуссии обсуждались также повседневные проблемы водителей, связанные с состоянием дорожного покрытия, и правильные действия при объезде выбоин.

"Объезжая яму, нужно думать о безопасности, оценить условия, сможем ли мы безопасно объехать эту яму. Объезд — лучшее решение, если же объехать нельзя, надо понять, что мы делаем, можем ли мы резко тормозить в этот момент. В Латвии водители должны быть просто фантастическими — у нас четыре времени года, есть темное и светлое время суток, а еще надо смотреть на ямы. У нас не всегда самые новые машины, и мы должны превосходно их водить, потому что объем информации, которую оценивает водитель с точки зрения безопасности, уже и так достаточно велик. Если я еду и мне еще приходится смотреть на ямы, я могу не заметить пешехода или другого участника дорожного движения, потому что мое внимание отвлечено этими ямами", — сказал директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

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