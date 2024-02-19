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Илье 11 лет. Он родом из украинского Мариуполя. Мать мальчика убили у него на глазах, — в голову матери попала шрапнель, — он получил ранения и попал в больницу в купированном РФ Донецке, сообщает передача "360TV Ziņneši".

Илья приехал в Ригу как участник международной конференции на тему вывоза РФ детей из Украины.

Мальчик рассказал, что в какой-то момент он узнал, что его могут увезти на усыновление в Москву.

"Ко мне однажды зашел врач и сказал, что вместо "Слава Украине" придется говорить "Слава Украине в составе Российской Федерации. Мне рассказали, что я поеду в Москву и документы на мое усыновление в России уже готовы", — вспоминает Илья о пережитом.

Парню помог случай: один из телевизионных каналов РФ показал сюжет о том, как Россия якобы спасает украинских детей. Снят сюжет был в той же больнице, и по ТВ показали Илью, благодаря чему его узнали родственники, приславшие ссылку на видео его бабушке. Таким образом она узнала о смерти дочери и о том, что ее внук находится на подконтрольной РФ территории.

Бабушка рассказала, что погибшую дочь уже не вернуть, но она может позаботиться о судьбе внука, забрав его из больницы в Донецке. "Я начала искать возможности. И благодарю Бога за то, что мне помог" — сообщила бабушка мальчика Олена.

Детали об операции возвращения мальчика разглашать не хотят. Однако, как рассказал мальчик, в больнице Донецка ему делали операцию без наркоза. Позже украинские врачи извлекли из него еще четыре осколка снаряда.

"Он потерял свое детство. Был очень закрытым, вздрагивал при каждом шуме, опасался сирен. У него были провалы в памяти. Он помнил только то, что произошло с матерью в Мариуполе", — рассказла бабушка Олена.

Благодаря длительной психологической реабилитации, мальчику не только вернулись воспоминания, но и теперь он способен их кому-то рассказать. И о смерти матери, и о проведенных в больнице днях, и об уроках русского языка — где ему предлагали писать стихи о медвежонке, что шокировало Илью, отмечает передача.

Теперь он живет вместе с бабушкой в Украине, учится в школе и мечтает стать врачом. Признается, что теперь в его жизни все в порядке.

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