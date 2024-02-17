Союз зеленых и крестьян (СЗК) предлагает внести поправки в закон о государственных пенсиях, чтобы с этого года провести индексацию размера всех пенсий с учетом инфляции и индекса зарплат в стране, сообщили в СЗК. Сейчас индексируется часть самых крупных пенсий.

Возглавляемое партией Министерство благосостояния подсчитало, что в этом году на индексацию всех пенсий дополнительно потребуется 7,2 млн евро, а в 2025 году — 35,9 млн евро.

Законом о государственных пенсиях сейчас установлено, что размер государственной пенсии или ее части, не превышающий 50% от страховых взносов со средней заработной платы за предыдущий календарный год по стране, пересматривается 1 октября с учетом фактического индекса потребительских цен и 50% от процентов реального прироста зарплаты.

Политически репрессированным лицам, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции пересматривается весь размер пенсии. Сейчас для четверти получателей пенсий индексируется только часть пенсии, отмечает СЗК.

Наряду с усовершенствованием индексации пенсий министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК) призывает законом установить, что до 31 декабря 1990 года гражданам Латвии в страховой стаж зачисляются накопленные на территории Латвии трудовые и приравненные к ним периоды, если по меньшей мере 20 лет стажа в Латвии накоплены после 1 января 1996 года.

В настоящее время законом установлено, что накопленные гражданами Латвии на территории Латвии и территории бывшего СССР до 31 декабря 1990 года трудовые и приравненные к ним периоды приравниваются к страховому стажу. Сейчас лица, уплачивающие социальные взносы, несут дополнительное бремя, поскольку из уплаченных ими взносов должна быть обеспечена пенсия за работу в других республиках СССР гражданам Латвии и двойным гражданам, проживающим за пределами Латвии и претендующим на латвийскую пенсию, а также гражданам Европейского союза, имеющим право или претендующим на латвийскую пенсию.

На следующей неделе СЗК намерен ознакомить со своим предложением партнеров по коалиции. По информации партии, подготовленные Аугулисом предложения по поправкам к закону поддержаны в совете по делам пожилых людей, в котором приняли участие представители Латвийской федерации пенсионеров, Рижского альянса активных пожилых людей и объединения общин пожилых людей Латвии.

В прошлом году в качестве одного из вариантов действий Аугулис озвучил возможность проводить индексацию пенсий дважды в год.

Глава Латвийской федерации пенсионеров (ЛФП) Айя Барча на прошлой неделе рассказала агентству LETA, что со стороны государства ожидает изменений в индексации пенсий. Говоря о предложениях к бюджету 2025 года, Барча отметила, что начата работа по обеспечению доплат за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. В этом году их планируют выделить людям, выходившим на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах.

В 2025 году надбавки планируется назначить людям, вышедшим на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, в 2026 году — людям, вышедшим на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах, в 2027 году — вышедшим на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах, в 2028 году — вышедшим на пенсию в 2024, 2025 и 2026 годах, в 2029 году — людям, которые вышли на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

Федерация предлагает включить в бюджет 2025 года и базовые пенсии. Она предлагает установить базовую пенсию лицам, имеющим стаж работы с 1996 года до момента, когда они закончили работу, в том числе с наступлением пенсионного возраста, если лицо, будучи пенсионером, продолжает работать и платить налоги.

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