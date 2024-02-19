О проведении мероприятий в парке напротив посольства России в разное время заявили несколько организаторов, например, общество "Национал-демократы", а также общество поддержки Украины.
Как сообщили агентству LETA в обществе "Национал-демократы", оно проведет акцию протеста в 12:00 часов. Цель мероприятия — выразить солидарность и поддержку украинскому народу и солдатам в их борьбе с оккупантами, осудить агрессию России и военные преступления, которые она совершает против украинцев с 2014 года. Акция протеста продлится до 20:00.
Как сообщалось, в этот же день в Риге пройдут различные мероприятия в поддержку Украины, одно из главных — митинг "Вместе к победе", который начнется у памятника Свободы в 12:00.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit