Во вторую годовщину вторжения России в Украину перед зданием российского посольства пройдет несколько акций протеста, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

О проведении мероприятий в парке напротив посольства России в разное время заявили несколько организаторов, например, общество "Национал-демократы", а также общество поддержки Украины.

Как сообщили агентству LETA в обществе "Национал-демократы", оно проведет акцию протеста в 12:00 часов. Цель мероприятия — выразить солидарность и поддержку украинскому народу и солдатам в их борьбе с оккупантами, осудить агрессию России и военные преступления, которые она совершает против украинцев с 2014 года. Акция протеста продлится до 20:00.

Как сообщалось, в этот же день в Риге пройдут различные мероприятия в поддержку Украины, одно из главных — митинг "Вместе к победе", который начнется у памятника Свободы в 12:00.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!