Доверие российской элиты к способности Владимира Путина защитить их интересы снижается, но это не означает, что идет активная подготовка к скорейшей смене власти, такой вывод в отчете за прошлый год делает Бюро по защите Сатверсме (SAB), сообщило агентство LETA.

В 2023 году правящий режим в России сохранил стабильность и продемонстрировал свою устойчивость даже перед лицом неожиданных потрясений, признается в докладе. В России продолжалась работа по предотвращению потенциальных угроз — усиление репрессий еще больше нейтрализовало общество и оппозицию, был усилен государственный контроль над частными военными компаниями и стабилизирована экономика.

Однако последствия затянувшейся войны России на Украине, а также сопротивления Украины и западных стран все же ощущаются. Некоторые из решений, реализовванным российской властью — особенно в экономике — не являются устойчивыми. Напряженность в обществе растет и, хотя активной подготовки к смене власти нет, в российской элите активизировались дискуссии о "жизни после Путина", такой вывод делает SAB.

За последний год правящий режим России предпринял агрессивные шаги против любой формы политической оппозиции и независимых масс-медиа, изменил законы и расширил свободу действий силовых структур. Возможность массовых протестов существенно снизилась. Широко толкуемые и применяемые законы позволяют российским властям свободно подавлять малейшее выражение критики режима и его политики.

Маловероятно также, что российская элита сможет активно выступить против Путина. В целом среди российской политической элиты нет массового недовольства войной, ее последствиями и Путиным.

Расходы России на войну — 9% от ВВП, экономика устойчива

"Гораздо более выражена прагматическая тенденция — война создает новые возможности для улучшения своей позиции и расширения доступа к ресурсам. Например, запреты, наложенные на иностранные компании и банки, открывают новые возможности для приближенной к Кремлю элиты по перенятию компаний и банков от иностранных владельцев на особо выгодных условиях, таким образом частично компенсируя потери, возникающие в результате влияний санкций Западных стран", — говорится в докладе.

В краткосрочной перспективе Москве также удалось смягчить влияние войны и западных санкций на российскую экономику, избежав экономического коллапса и адаптируясь к новой реальности. Высокие цены на энергоресурсы смогли обеспечить финансовую стабильность, в то время как расходы, связанные с войной, способствовали экономическому росту.

Российская экономика сейчас считается достаточно стабильной и устойчивой. Ее стабилизация стала возможной благодаря относительно высоким ценам на нефть и газ, которые составляют около трети доходов бюджета России, а также партнерам России в регионах Ближнего Востока и Азии как рынках импорта и экспорта. Имеет значение и российская военная промышленность, которая помогает поддерживать экономику, заключили в латвийской спецслужбе.

Это происходит за счет государственного бюджета, расходы России на войну достигают 9% от ВВП. По мнению SAB, эти меры, как ожидается, усугубят структурные проблемы российской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Российская обрабатывающая промышленность и добыча природных ресурсов зависят от западных технологий, но доступ к ним затруднен из-за санкций. Дополнительным сдерживающим фактором является нехватка квалифицированной рабочей силы.

Экономическое развитие требует структурных реформ, которые невозможны по политическим соображениям. Приоритизация военных нужд экономике лишает ресурсов для других нужд, что может способствовать примитивизации экономики.

По оценке SAB, экономика, интегрированная в глобальную экономику и контролируемая государством, не рухнет в краткосрочной перспективе. Существенно, что российский госбюджет подтверждает готовность выиграть войну против Украины, однако ожидается усиление стагнации и экономической зависимости от Китая.

Идут дискуссии в "жизни после Путина". Что выявил мятеж Пригожина?

Напряжение, созданное войной, заметно и в российском обществе, которому приходится жить в условиях усиления репрессий, ощущения прихода войны в саму Россию, последствиями мобилизации и санкций. В то же время, по данным SAB, исчезли видимые границы во взаимной борьбе внутри российской правящей элиты.

Если раньше внутренняя борьба ограничивалась в основном публичными скандалами и уголовными обвинениями, что позволяло государству сохранять монополию власти/силы, то в новой реальности внутренняя борьба элит за власть может выражаться в эскалации — вплоть до привлечения военных чинов и боевой техники.

Мятеж Евгения Пригожина в июне 2023 года был эскалацией внутриполитической напряженности и проявлением взаимной борьбы групп влияния за влияние и ресурсы, считает SAB. Хотя эта попытка путча и не была направлена против Путина, мятеж стал крупнейшим внутренним переворотом в политической системе России за последние 20 лет. И в то же время былв продемонстрирована стабильность правящего режима России.

Это продемонстрировало, что государство больше не обладает монополией на власть, поэтому после переворота Россия все больше сосредоточилась на институционализации частных военных компаний и подчинении их государственному контролю. Также попытка путча, скорее всего, продемонстрировала отсутствие практических инструментов смены власти. Мятеж и колебания правительства создали благоприятные условия для эскалации ситуации вплоть до государственного переворота, однако эти обстоятельства не были использованы, отмечает SAB.

В российской элите также ведутся дискуссии о жизни после Путина, возможных будущих лидерах и об обеспечении их влияния в случае смены власти.

Ранее активизацию подобных дискуссий можно было наблюдать, когда было неясно, как Путин планирует сохранять свое влияние, например, перед Конституционной реформой 2020 года. Вероятно, это свидетельствует о том, что уверенность российской элиты в способности Путина защитить их интересы снижается, но это, в свою очередь, не означает, что идет активная подготовка к преждевременной смене власти, считают латвийская спецслужба.

Эти факторы показывают, что, несмотря на нынешнюю стабильность российской политической системы, почти наверняка правящему режиму в России придется столкнуться с новыми вызовами — экономическими проблемами, новыми неожиданными инцидентами, манифестированием общественной напряженности и недовольства, например, как это было при антисемитских беспорядках в Дагестане, заключает SAB.

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