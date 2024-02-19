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Министерство юстиции планирует в отдельных случаях разрешить в общественном транспорте размещение наряду с информацией на латышском языке и информации на одном из официальных языков Евросоюза, предусматривает подготовленный Минюстом проект правил.

Это будет возможно, если информация связана с оказанием услуги общественного транспорта при въезде и выезде из Латвии или при проезде к крупному объекту транспортной инфраструктуры.

Тем самым будет учитываться заинтересованность иностранных туристов в получении важной и необходимой информации на понятном им языке.

Информация на официальном языке ЕС могла бы размещаться в общественном транспорте, который перевозит туристов в Рижский аэропорт, на Рижский центральный железнодорожный вокзал, в Рижский пассажирский порт и Рижский международный автовокзал. Также изменения коснутся общественного транспорта, который осуществляет международные перевозки и пересекает границу Латвии.

Использование официального языка ЕС будет допустимо и в транспорте, конечной остановкой которого является объект международной транспортной инфраструктуры, например, аэропорт.

В случаях, когда информация связана с соображениями здоровья, безопасности и событиями международного масштаба, сохраняется возможность предоставлять ее на любом иностранном языке, пояснили в Минюсте.

В начале января министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поручила директору Центра государственного языка до 15 января представить предложения по поправкам к нормативным актам, чтобы обеспечить информацию на английском или нескольких языках ЕС в общественном транспорте, курсирующем в Рижский аэропорт или из него либо на другой объект транспортной инфраструктуры.

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