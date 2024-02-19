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Россия грубо нарушает суверенитет Украины, международное право и Устав ООН, планируя провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Балтии.

Главы МИД стран Балтии подчеркнули, что с момента незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя прошло почти десять лет, а с момента полномасштабного вторжения и агрессии России против Украины — два года.

Министры заявили, что в условиях продолжающейся жестокой войны, унесшей жизни украинцев и причинившей огромные человеческие страдания и разрушения, Россия планирует провести так называемые выборы в даты, совпадающие с десятой годовщиной незаконной аннексии Крыма, что является очередной откровенной провокацией со стороны России.

"Россия объявила, что также планирует провести выборы на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины. Этот шаг трудно расценить иначе, чем очередную попытку легализовать временную оккупацию и аннексию украинских территорий", — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел стран Балтии подчеркивают, что проведение Россией выборов на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы не признаем и не будем признавать проведение таких выборов или их результаты на временно оккупированных и незаконно аннексированных Россией территориях Украины. У России нет законных оснований для таких действий на международно признанной украинской территории. Мы решительно осуждаем эти неприемлемые решения российского политического руководства. Российское политическое руководство и те, кто причастен к организации таких действий, будут привлечены к ответственности за их последствия", — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел стран Балтии подчеркнули свою решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Они отмечают, что Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина. Министры иностранных дел также отмечают, что предстоящие президентские "выборы" в России не будут ни свободными, ни справедливыми.

"В условиях полного подавления оппозиции и независимых СМИ, отсутствия заслуживающих доверия альтернативных кандидатов и международного наблюдения эти выборы не будут иметь демократической легитимности. В то же время мы подтверждаем, что Латвия, Эстония и Литва продолжают соблюдать международные обязательства по обеспечению безопасности дипломатических представительств и их персонала в наших странах и будут продолжать это делать", — подчеркивается в заявлении.

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