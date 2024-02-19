С сегодняшнего дня официальным адресом и местонахождением Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) будет улица Талеяс, 1 в Риге, в микрорайоне Чиекуркалнс, где в настоящее время располагаются Служба государственных доходов (СГД) и прокуратура по налоговым и таможенным делам.

В течение нескольких десятилетий руководство и центральный аппарат ГПСС находились на улице Маскавас, 5, в здании, которое исторически связано с пожарной охраной с 1918 года. В советское время в нем размещался пожарный департамент Министерства внутренних дел Латвийской ССР, а после восстановления независимости — ГПСС, сообщили агентству LETA в учреждении.

Со временем помещения физически и морально устарели, башня здания находится в аварийном состоянии, и необходимо было найти решение, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду для сотрудников ГПСС. Здание на улице Маскавас принадлежит Рижской думе, а новые помещения на улице Талеяс, 1, Госагентство обеспечения арендует у ГАО "Valsts nekustamie īpašumi".

В новом офисе рабочее пространство разделено на различные зоны, чтобы каждый сотрудник мог найти подходящие для себя условия.

В новом здании разместились руководство ГПСС, отдел документооборота, юридический отдел, отдел профилактики и информирования населения, отдел развития и международного сотрудничества, отдел внутренней безопасности, отдел закупок и обеспечения, а также два самостоятельных подразделения — отдел мониторинга пожарной безопасности и отдел гражданской обороны.

Планируется, что в течение года новые рабочие места будут оборудованы и для других подразделений ГПСС.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!