Foto: Publicitātes foto

С сегодняшнего дня официальным адресом и местонахождением Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) будет улица Талеяс, 1 в Риге, в микрорайоне Чиекуркалнс, где в настоящее время располагаются Служба государственных доходов (СГД) и прокуратура по налоговым и таможенным делам.

В течение нескольких десятилетий руководство и центральный аппарат ГПСС находились на улице Маскавас, 5, в здании, которое исторически связано с пожарной охраной с 1918 года. В советское время в нем размещался пожарный департамент Министерства внутренних дел Латвийской ССР, а после восстановления независимости — ГПСС, сообщили агентству LETA в учреждении.

Со временем помещения физически и морально устарели, башня здания находится в аварийном состоянии, и необходимо было найти решение, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду для сотрудников ГПСС. Здание на улице Маскавас принадлежит Рижской думе, а новые помещения на улице Талеяс, 1, Госагентство обеспечения арендует у ГАО "Valsts nekustamie īpašumi".

В новом офисе рабочее пространство разделено на различные зоны, чтобы каждый сотрудник мог найти подходящие для себя условия.

В новом здании разместились руководство ГПСС, отдел документооборота, юридический отдел, отдел профилактики и информирования населения, отдел развития и международного сотрудничества, отдел внутренней безопасности, отдел закупок и обеспечения, а также два самостоятельных подразделения — отдел мониторинга пожарной безопасности и отдел гражданской обороны.

Планируется, что в течение года новые рабочие места будут оборудованы и для других подразделений ГПСС.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit