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Актуализируя вопрос о проблематике рабочей среды в лечебных заведениях, министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") призвал большее внимание уделять использованию государственного языка в больницах.

Министр здравоохранения встретился сегодня с руководителями больниц, чтобы обсудить использование латышского языка в рабочей среде, а также процесс обучения новых врачей и резидентов в медицинских учреждениях в связи с жалобами новых врачей на ситуации, когда латышский язык не используется в рабочей среде.

В ходе встречи Абу Мери подчеркнул, что Закон "О государственном языке" предусматривает использование латышского языка в учреждениях и организациях, действующих в общественных интересах, в том числе в сфере здравоохранения. Таким образом, оказывая государственные услуг, персонал должен показывать владение латышским языком, а также общаться на латышском языке со своими коллегами.

"Необходимость использования национального языка при решении рабочих вопросов связана как с качеством медицинских услуг, так и с безопасностью пациентов. Поэтому я призываю руководство больницы обратить внимание на эти вопросы", — сказал министр здравоохранения.

Молодые врачи в числе затрудняющих работу условий в медицинских учреждениях указали то, что коллеги не коммуницируют на латышском языке по рабочим вопросам. Представители Ассоциации молодых врачей Латвии Марта Целминя и Анна Клешмите сообщили, что будет проведен опрос коллег об использовании латышского и иностранных языков в рабочих вопросах. В прошлом году ассоциация поднимала вопросы о проблемах рабочей среды в медицинских учреждениях, которые, помимо возможностей заработной платы и роста, являются одной из причин, побуждающих молодых врачей выбирать работу за границей.

Также в ходе встречи было подчеркнуто право пациента пригласить родственника или иное доверенное лицо, если это не мешает процессу лечения. В случаях, когда пациенту сложно общаться на государственном языке, он имеет право прийти на прием к лицу, владеющему языком на достаточном уровне для успешного общения.

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