В понедельник, 19 февраля, депутаты Резекненской городской думы отклонили все предложения о принятии сбалансированного или бедефицитного бюджета. Принятие такого бюджета является со стороны Министерства финансов условием предоставления Резекненскому самоуправлению займа. Но то, чтобы утвердить такой бюджет у Резекне остался один день — такой срок выдвинуло Министерство финансов.

В начале встречи исполнительный директор Резекне Раймонд Олехно представил разработанные рабочей группой по управлению бюджетом предложения, которые, в случае их принятия, позволят покрыть дефицит бюджета — 3,5 миллиона евро. При исполненении требований, установленных Минфином, Резекненское самоуправление сможет получить долгосрочный кредит в размере 5 миллионов евро для покрытия займов по долгосрочным

инвестиционным проектам.

Разработанные предложения являются результатом трехмесячной работы рабочей группы, подчеркнул исполнительный директор, и, по его мнению, другое покрытие дефицита бюджета найти не реально. Альтернативой может стать пересмотр штатного расписания — то есть, увольнение работников самоуправления.

Поданные предложения включали в себя отказ от отпускных пособий работников самоуправлений (отклонено еще на одном из прошлых заседаний думы), добровольный отказ от пособий, введение для муниципальных служащих четырехдневной рабочей недели вместо пятидневкой, с соответствующим урезанием доходов. Сэкономить планировалось, создав резерв примерно в 0,3 миллиона евро, что, вероятно, позволило бы вернуться к пятидневной рабочей неделе уже через несколько месяцев.

Проголосовав против этих предложений, Резекненская городская дума может оказаться в ситуации, когда нечем будет платить зарплаты работникам самоуправления, уже в мае, сказал Раймонд Олехно. Исполнительный директор подчеркнул, что утверждение бюджета самоуправления с дефицитом запрещено законом.

В заседании Резекненской городской думы приняли участие 10 из 13 депутатов. Шесть депутатов, представляющих правящую коалицию, проголосовали против предложений, призванных стабилизировать бюджет. Четыре оппозиционера были против.

У Резекненской городской думы таким образом остался только один день до установленного срока — 21 февраля — для принятия сбалансированного бюджета, как того требует Министерство финансов.

Резекненское самоуправление должно действовать ответственно, приняв сбалансированный или бездефицитный бюджет, еще раз заявил 19 февраля после заседания правительственной коалиции министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").

По его словам, представители исполнительной власти Резекне видят, что самоуправление может принять сбалансированный бюджет без радикальных сокращений расходов. Принятие сбалансированного или бездефицитного бюджета позволит самоуправлению получить государственный кредит в размере 5 миллионов евро для оплаты необходимых счетов, напомнил Ашераденс.

Политическое руководство самоуправления пока не определилось по этому вопросу, поэтому за развитием событий в Резекненской городской думе будут следить в течение следующих двух дней, сказал министр.

Однако уже после пресс-конференции, на которых Ашераденс выступил с таким заявлением, стало известно, что депутаты Резекненской городской думы в очередной раз отклонили все предложения по сбалансированному бюджету на сегодняшнем внеочередном заседании.

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