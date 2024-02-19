Две правящих политических силы — "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — поддержали присоединение Вараклян к Мадонскому краю. Одновременно в связи с грядущими изменениями к Закону "Об административных территориях и обжитых местах" может актуализироваться вопрос об изменении территориальных границ и иных самоуправлений. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) упомянул, что, возможно, Марупе и Бабите следует вновь стать отдельными самоуправления, а также стоит оценить утвержденный ранее план объединить город Елгаву и Елгавский край.

"Нет сомнений, Варакляны — это Мадона"

"Новое Единство" и СЗК поддерживают присоединение Вараклянского края к Мадонскому краю.

По мнению министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), такое объединение необходимо, поскольку Вараклянскому краю, который является очень небольшим самоуправления, будет сложно составлять бюджет и выполнять свои функции. "Конечно, они с этим справляются, но это неустойчиво", — сказал министр финансовы.

Ашераденс подчеркнул, что "нет сомнений", что Варакляны — это Мадона, поскольку так захотели жители края.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) подчеркнул, что СЗК поддержит позицию жителей относительно присоединения Вараклянского края к Мадонскому краю. Политик СЗК признал, что в Сейме по этому поводу могут быть "горячие дискуссии".

"Прогрессивные" пока не определились со своей позицией по этому вопросу и считают, что очень важно мнение жителей.

Еще в Сейме прошлого созыва во время утверждения Административно-территориальной реформы Варакляны край стали камнем преткновения между Резекненским и Мадонским краями, а значит, еще и между Латгале и Видземе. 13-й Сейм принял решение о присоединении Вараклянского края к Резекненскому краю. Однако Конституционный суд признал это решение 13-го Сейма не соответствующим Сатверсме, поэтому самоуправление Вараклянского района продолжил свою работу как самостоятельная территориальная единица.

В начале январа Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) подготовило законопроект о присоединении Вараклян к Мадонскому краю.

Мадона и Бабите, Елгава и Елгавский край

Однако грядущее внесение поправок в Закон "Об административных территориях и обжитых местах", предусматривающих присоединение Вараклян к Мадоне, может актуализировать и ряд других не до конца разрешенных территориальных споров.

Министр экономики Виктор Валайнис анонсировал, что может актуализироваться вопрос о разделе Бабите и Марупе, а также о том, чтобы не создавать одно самоуправление, объединив город Елгаву и Елгавский край, как это планировалось в перспективе.

Валайнис пояснил, что СЗК будет основывать свои территориальные предложения только на решениях соответствующих дум самоуправлений. СЗК изначально даст оценку, поддержать или нет решение той или краевой или городской думы.

После примеров, приведенных Валайнисом, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что

сейчас не время начинать пересмотр всей административно-территориальной реформы (АТР).

Валайнис также заверил, что СЗК не собирается поддерживать пересматривать всю АТР, речь идет о позициях некоторых самоуправлений, которым нужно дать оценку.

Политик от СЗК отметил, что можно принять решение о сохранении отдельных самоуправлений города Елгавы и Елгавского района. Это означало бы отказ от объединения этих муниципалитетов в 2029 году, которое сейчас уже предусмотрено законом. Эти вопросы еще обсуждаются в Сейме, где еще предстоит прийти к соглашению, отметил политик СЗК.

Аналогично, по мнению Валайниса, Марупская краевая дума могла бы двигаться к принятию решению о том, чтобы призвать Сейм оценить отделение Марупе и Бабите вновь по отдельным краям.

В ряде самоуправлений сейчас проводятся опросы, связанные с будущим муниципалитетов, в которых активно участвуют жители, выражая свое мнение, добавил министр экономики.

Болезненная Административно-территориальная реформа, сократившая в Латвии число самоуправлений путем их объединения, была утверждена 13-м Сеймом в 2020 году. В 2021 году прошли выборы в новых самоуправлениях. Следующие муниципальные выборы состоятся в июне 2025 года.

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