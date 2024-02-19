В настоящее время для перевозки пассажиров используются шесть новых электропоездов, а до конца недели планируется добавить еще два поезда, постепенно увеличивая их количество, сообщили агентству LETA представители АО "Pasažieru vilciens" (PV).

PV отмечает, что для безопасного возвращения поездов к пассажирским перевозкам PV в присутствии инженеров чешской компании "Škoda Vagonka" проводит динамические испытания на железнодорожной линии в Тукумс на новых поездах, возвращенных производителем после устранения дефектов.

Компания объясняет, что динамические испытания проводятся в течение одного или трех дней для каждого состава, в зависимости от специфики дефекта и его влияния на работу поезда, добавляя, что каждый состав проходит 200 или 600 километров, имитируя обычную поездку по расписанию, включая остановки, открытие и закрытие дверей на каждой остановке.

Председатель правления PV Роджер Янис Григулис отмечает, что динамические испытания используются для того, чтобы убедиться, что дефекты, обнаруженные в составах, были устранены, и новые поезда могут быть возвращены в регулярную эксплуатацию с максимальной гарантией качества.

Уже сообщалось, что план по снижению эксплуатационных рисков новых электропоездов заключается в том, чтобы как можно реже эксплуатировать их на однопутных линиях и держать в готовности резерв поездов на случай перемещения пассажиров.

В середине декабря 2023 года PV начала пассажирское сообщение с новыми электропоездами "Škoda Vagonka". До этого поезда долгое время тестировались и испытывались на латвийской железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на это, с новыми поездами регулярно возникали различные неполадки, которые приводили к значительным проблемам с предоставлением услуг.

Первые два вагона новых электропоездов производства чешской компании "Škoda Vagonka" были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!