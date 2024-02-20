По заявлению генпрокурора Рижское самоуправление восстановит права собственности на проданные на аукционе земельные участки возле Рижского аэропорта, сообщили в Рижской думе.

В среду, 21 февраля, созвано внеочередное заседание Рижской думы, чтобы принять решение о восстановлении прав собственности и владения на 22 земельных участка возле аэропорта "Рига", приватизация которых была завершена в 2022 году. Разработка локальной планировки этой территории будет приостановлена.

В заявлении генерального прокурора указано на противоправную приватизацию незастроенной земли на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта государственного значения.

Прокуратура утверждает, что в ходе приватизации самоуправление не оценило необходимость данных участков для выполнения функций государственного управления или коммерческой деятельности государства и самоуправления, и все 22 земельных участка расположены на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта "Рига". Заявление Генпрокуратуры обязывает Рижскую думу восстановить свои права собственности на эти участки.

Мэр Риги Вилнис Кирсис поручил исполнительному директору Риги проверить законность приватизации и обеспечить выполнение требований прокуратуры.

22 ранее принадлежавших столичному самоуправлению земельных участка в апреле 2022 приобрело на аукционе за 5,7 млн ​​евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее девелоперу Sirin Development.

Общая площадь 22 земельных участков составляет 389 394 квадратных метра. Они расположены примерно в 400 метрах от огороженной территории аэропорта и границы города с Марупским краем, в квартале между улицами Мазас Грамздас, Калнциема, Микленю, Карклу и Мукупурва. Граница земельных участков находится примерно в 500 метрах от Карля Улманя гатве и примерно в 600 метрах от дороги, ведущей в аэропорт.

В 2010 году Рижская дума поручила муниципальному предприятию Rīgas pilsētbūvnieks построить на этой земле региональный выставочный и конференц-центр и вложило участки в основной капитал предприятия. В 2012 году дума отказалась от проекта и передала участки на приватизацию. Sirin Development планировало инвестировать более 100 млн евро в строительство на этой территории современного складского центра площадью 180 тысяч квадратных метров.

По данным агентства LETA, Генеральная прокуратура в письме Рижской думе заявляет, что земельные участки расположены на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта, и такой юридический статус участки имели еще до решения Рижской думы о передаче на приватизацию.

В процессе приватизации Рижская дума не получила согласия Министерства сообщения, представляющего государство, а также не оценила их необходимость для выполнения функций государственного управления или коммерческой деятельности государства и самоуправления, несмотря на то, что процесс приватизации растянулся на 10 лет. Поэтому передача земельных участков на приватизацию была незаконной.

Со своей стороны SIA Cella investment 3 в своем письме Рижской думе просит отложить решение. С точки зрения компании, приватизация была законной, хотя в регистрации прав собственности земельная книга отказала трижды. Последний отказ был обоснован тем, что Минсообщения не отказалось от своего права первой руки. Как утверждает Cella investment 3, срок реализации этого права закончился.

Sirin Development входит в состав зарегистрированного в Литве холдинга ME Holding NT. Оборот предприятия в период с ноября 2021 года по конец 2022 года составил 290 000 евро, убытки — 35 330 евро.

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