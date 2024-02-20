Европейский союз (ЕС) уже готовит новый пакет санкций против России, и о нем может быть объявлено на этой неделе, заявила премьер-министр Эвика Силиня во вторник журналистам, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможном применении новых санкций в отношении Москвы после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Силиня подчеркнула, что Латвия всегда поддерживала санкции и продолжит дискутировать по ним с остальными странами ЕС. Премьер ожидает, что на уровне ЕС страны продолжат рассматривать вопрос о перенаправлении процентных платежей по замороженным российским средствам на реконструкцию Украины или дополнительную военную поддержку Украины.

Силиня также подчеркнула, что на этой неделе в Сейме может быть рассмотрен законопроект о запрете на импорт российского и белорусского зерна. Также премьер-министр позитивно оценила передачу в собственность государства Дома Москвы.

"Это было очень правильное решение — не допускать в этом здании пропагандистскую деятельность любого рода. (…) У других коллег в Европе много вопросов к нам, как мы это сделали юридически, потому что это достаточно сложный юридический вопрос", — сказала Силиня.

Как сообщалось, до 24 февраля ЕС должен прийти к соглашению о 13-м пакете санкций и продолжить разрабатывать новые санкции против России. Латвия хочет, чтобы были сделаны конкретные шаги и уже в марте ЕС мог начать переговоры о вступлении с Украиной.

В сентябре 2023 года латвийские финансовые учреждения в связи с введенными ЕС санкциями в отношении России и Беларуси заморозили около 74 млн евро.

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