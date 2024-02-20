По данным VSIA Latvijas valsts ceļi, во вторник вечером из-за сильного обледенения затруднено движение по магистральным и второстепенным дорогам в восточных районах Латвии, а также в окрестностях Вентспилса.
Как отмечают ответственные службы, вокруг Вентспилса дороги обледенели в радиусе примерно 50 км: и на Вентспилсском шоссе, и в сторону Кулдиги.
В то же время в центральной части Латвии, в Рижском регионе, Земгале, а также в центральной и южной части Курземе состояние дорог на данный час удовлетворительное.
Водителей призывает соблюдать осторожность и помнить, что из-за меняющихся погодных условий ситуация на дороге может стремительно измениться.
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