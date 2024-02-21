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Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) заявил, что имеет право продолжить забастовку.

"Профсоюз требует от правительства только того, о чем договорились обе стороны. Мы имеем право продолжать забастовку, но ее форма еще будет определена", — заявила председатель LIZDA Инга Ванага в программе LTV "Утренняя панорама".

В среду совет профсоюза соберется на внеочередное заседание по вопросу выполнения требований забастовки по сбалансированной нагрузке педагогов.

На встречу приглашена министр образования и науки Анда Чакша, представители министерств финансов и культуры, Латвийского союза самоуправлений и Латвийской ассоциации руководителей образования.

На заседании будет обсуждаться и новая модель финансирования заработной платы учителей "Программа в школе", которую разработало Министерство образования и науки (IZM). Профсоюз ознакомился с моделью, и у него возникли вопросы.

"Если нужно будет, мы пригласим участвовать всех педагогов, и это очередное потрясение — то, что меньше всего нужно отрасли", — высказалась Ванага.

Уже сообщалось, что у LIZDA и IZM расходятся мнения о принципах сбалансированной нагрузки педагогов. Чакша считает, что забастовочное соглашение выполнено, а работа по балансировке нагрузки продолжается. IZM предлагает вариант 50:50, то есть 20 часов будет отведено на процесс обучения, а остальные 20 — на другие обязанности.

LIZDA со своей стороны считает, что предлагаемая модель только ухудшит ситуацию, потому что в реальности количество контактных часов не уменьшится. Кроме того, забастовочное соглашение предусматривало другую методику.

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