Фракция "Согласия" в Рижской думе требует отставки исполнительного директора города Риги Яниса Ланге.

Партия распространила письмо, в котором утверждает, что Ланге как держатель долей капитала муниципальных предприятий несет ответственность за то, что принадлежащее самоуправлению SIA Rīgas nami значительно повысило плату за аренду и управление на своих объектах. Именно по этой причине центр украинских беженцев пришлось перенести из Старой Риги на окраину города на Югле, куда приходиться ехать через всю Ригу.

Rīgas nami не способно найти арендаторов для многих находящихся в его управлении объектов в центре столицы, пишет "Согласие". Спустя полтора года после реорганизации четырех муниципальных предприятий до сих пор не разработана концепция развития Рижского центрального рынка. О разработке этой концепции заключен договор на 42 000 евро. Как заявили в "Согласии", за такую сумму центр украинских беженцев мог бы разместиться в пятизвездочном отеле.

По мнению партии, ситуация с повышением арендной платы за помещение, где располагался центр беженцев, свидетельствует о некомпетентности Яниса Ланге либо о его неспособности или нежелании управлять муниципальными предприятиями.

Также "Согласие" предлагает правлению SIA Rīgas nami оценить компетентность своего председателя Байбы Беатрисе Слеже.

Рижский центр поддержки украинских беженцев начал свою работу 7 марта 2022 года в Доме конгрессов, вскоре переехал на улицу Калькю, 1, затем с 4 сентября 2022 года работал в Старой Риге на улице Амату, 4, а с этого года переехал на Юглу, на улицу Палес.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram