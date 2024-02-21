Коронавирусный кризис и опыт последних лет в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) доказали эффективность бригад из двух человек, и эта модель будет использоваться чаще, заявила на пресс-конференции 21 февраля руководитель службы Лиене Ципуле.

У бригад из двух медиков есть новые, специально адаптированные машины. Это 47 автобусов Volkswagen Transporter, которые можно водить с категорией В. Медицинское оборудование в бригадах из двух человек легче — новый дефибриллятор весит всего пять килограммов вместо 15.

Основными преимуществами этих бригад Ципуле считает сокращение времени реагирования — когда работает больше бригад с меньшим количеством людей, медики могут быстрее приезжать на критически важные вызовы.

Бригады из двух человек используются во многих странах мира, и здесь, в Латвии, эта модель также признана эффективной. Руководитель неотложной помощи неоднократно говорила, что в работе важен профессионализм медиков, а не их количество. Бригады из трех человек, которые ранее были более распространены, все еще встречаются, но чаще в сельской местности.

Еще одной важной причиной необходимости бригад из двух человек является готовность к часу "Х" — различным кризисам, вызванным нынешней геополитической ситуацией, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

На вопрос портала Delfi о возможных рисках бригад из двух человек Ципуле ответила, что они существуют — ситуация может измениться во время вызова, но первой прибывает ближайшая бригада.

"Независимо от этого высылается необходимое количество бригад — часто бывают ситуации, когда с одним пациентом работают три бригады", — рассказала она.

200 вакансий

Ципуле вспоминала 2018 год, когда в NMPD возникла чрезвычайная ситуация, особенно в Рижском регионе, где из 62 бригад 25 были не укомплектованы. В то время в службе работали и медики без соответствующей квалификации и способностей. За последние пять

лет многое изменилось, повысились зарплаты сотрудников, улучшилось сотрудничество с Минздравом, сказала она.

На вопрос о максимальной зарплате сотрудников NMPD Ципуле ответила, что базовая зарплата врача на полной ставке может составлять 2500 евро, но есть возможность работать дополнительно, получая различные доплаты. С другой стороны, помощникам врачей платят по-разному — у тех, кто возглавляет бригаду, зарплата чуть ниже 2000 евро, у тех, кто не возглавляет, — меньше.

Сейчас в службе около 200 вакансий, а в 2018 году их было 500, рассказала Ципуле.

Над страхованием здоровья работают

Известно, что у ряда медицинских работников нет медицинской страховки, в том числе у врачей скорой помощи, повседневная работа которых сопряжена с риском для здоровья.

Министр здравоохранения сообщил Delfi, что это обсуждалось с профсоюзом в среду и в ближайшее время будет сформирована рабочая группа, чтобы после 30 июня выдвинуть предложения для сотрудников NMPD, причем страхование здоровья является лишь одним из решений.

Возможно, это будут определенные оплаченные медицинские услуги, например, реабилитация или неврология.

По словам Абу Мери, неправда, что у всех медиков нет страхования здоровья — врачи в муниципальных больницах, как правило, имеют страховку, и крупные больницы думают об этом.

"Надо понимать, что медики, которые работают в больницах, всегда могут получить услуги быстрее, логично, что один сотрудник помогает другому — если вы работаете в продуктовом

магазине, у вас есть еда. Это не так важно. Конечно, есть вопрос об амбулаторных [услугах], обследованиях, реабилитации. На мой взгляд, о сотрудниках NMPD нужно заботиться, поэтому о страховании здоровья мы говорили еще в прошлом году, но только в конце года, когда уже был принят бюджет ", — сказал министр.

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