Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI
Контроль за использованием возможностей искусственного интеллекта в предвыборной агитации может быть введен в 2025 году, и соответственно, будет действовать на ближайших выборах в самоуправления, допустил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Дважды я переживал ситуации, где я в соцсети Facebook якобы призывал куда-то инвестировать. По правде говоря, это гораздо серьезнее, чем нам, возможно, кажется. […] Это угрожает нашей демократии", — признал на пресс--конференции в среду, 21 февраля, президент страны, аргументируя, почему нужно контролировать использование ИИ в предвыборных кампаниях.

20 февраля Эдгар Ринкевич подал на рассмотрение в Президиум Сейма поправки к Закону "О предвыборной агитации", предусматривающие, что политические силы должны будут предоставлять информацию о предвыборных агитационных материалах, произведенных при помощи искусственного интеллекта.

В аннотации к законопроекту упоминается о том, что системы искусственного интеллекта позволяют правдоподобно генерировать в различных видах контента (картинки, аудио, видео) людей, предметы, места, другие субъекты, а также события. Это может ввести избирателя в заблуждение. Уже сейчас системы искусственного интеллекта, к примеру, позволяют "переозвучить" речь того же политика, вложив ему в уста то, что он никогда не говорил. Это уже пережил в соцсети президент.

Ринкевич отметил, что регулирование должно вступить в силу к моменту, когда в 2025 году пройдут муниципальные выборы, за которыми год спустя последуют выборы в Сейм. Он отметил, что в Сейме по законопроекту будут дискуссии, у экспертов появится возможность говорить о том, каким образом регулировать этот процесс, поскольку сегодня, учитывая стремительное развитие технологий, это один из вопросов, на которые должны быть ответы.

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