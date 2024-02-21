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Объем помощи Украине свидетельствует о том, что нужно начинать разговор о создании системы гуманитарной помощи в Латвии, подчеркнула руководитель Дирекции экономических отношений, торговли и развития сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) Алисе Балоде во время конференции "Создание системы поддержки гуманитарной помощи в Латвии".

Как сообщили агентству LETA в МИД, в среду, 21 февраля, министерство в сотрудничестве с обществом "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" (LAPAS) организовало практическую конференцию. Цель мероприятия — способствование усилению возможностей неправительственных организаций и других организаций, предоставляющих гуманитарную помощь, а также информирование о возможностях получения поддержки от международных организаций, например, Главного управления Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской защиты (DG ECHO) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Представители из Литвы, Эстонии и Польши поделились опытом и рассказали о практических примерах оказания гуманитарной помощи. Также участники конференции обменялись идеями о необходимости создания системы поддержки гуманитарной помощи для соответствующих организаций в Латвии.

Открывая семинар, Балоде поблагодарила присутствующих за работу по поддержке Украины и отметила, что потребности гуманитарной помощи достигли беспрецедентных объемов, поэтому сейчас подходящий момент, чтобы начать разговор о создании системы гуманитарной помощи в Латвии. Представитель МИД подчеркнула, что это хорошая возможность для латвийских поставщиков гуманитарной помощи ознакомиться с практикой других стран и создать новое международное сотрудничество.

Директор LAPAS Инесе Вайваре отметила, что в нынешних геополитических условиях важно не только участвовать в глобальных процессах с вкладом в международные организации, но и усилить возможности латвийских организаций, предприятий и самоуправлений в оказании гуманитарной помощи.

"Таким образом, мы также строим собственную устойчивость и повышаем способность реагирования в кризисной ситуации. Очень позитивно оцениваем эту инициативу МИД начать диалог о создании национальной системы поддержки для тех, кто предоставляет гуманитарную помощь", — заявила Вайваре.

В МИД отметили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, латвийские учреждения, неправительственные организации, самоуправления, предприятия и другие организации стали активными поставщиками гуманитарной помощи — проводились благотворительные кампании, гражданские инициативы по материальной и финансовой поддержке.

Поддержка Украины была похожа на учебный процесс, поскольку в Латвии нет крупных международных организаций с опытом в оказании координированной гуманитарной помощи. В то же время два года непрерывной работы наладили устойчивое сотрудничество с украинскими организациями, создали важный опыт для Латвии и его присутствие в тех местах, где поддержка Украины необходима больше всего, заявили в МИД.

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