В среду, 21 февраля, депутаты Рижской думы большинством в 38 из 60 голосов приняла решение переименовать вторую по протяженности, 16-километровую улицу столицы — Маскавас, дав ей название Латгалес (один отрезок улицы получит название — Ластадияс). Также новые названия получат улицы, носящие сейчас имена русских писателей и поэтов — Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, а заодно — и улицы Ломоносова и Типографияс. Открытая часть заседания Рижской думы завершилась после 21:00, депутаты продолжили обсуждение в закрытом формате.

Презентуя проект решения о переименовании улицы Маскавас, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) заявил, что сегодня "исторический день", когда в городе будут переименованы улицы, напоминающие об оккупации, связанные с государством-агрессором. Нынешние названия являются, по словам политика, "символами империализма".

На заседании Рижской думы депутат Наталия Абола ("Честь служить Риге") поинтересовалась, в какую сумму городскому бюджету обойдется такое переименование. По словам Ратниекса, расходы составят 80 тысяч евро без НДС. На вопрос Аболы, проводились ли опросы горожан, жителей соответствующих районов об их отношении к переименованию, Ратниекс перечислил общественные организации, которые настаивали на смене названий — Латгальский Сейм, Латгальский конгресс и другие, а также сказал, что идею одобрили Центр госязыка, депутаты Сейма, историки.

Абола заявила с трибуны, что не верит, что было полноценно изучено общественное мнение. И что ей все это напоминает советские времена, когда решения принимались "по многочисленным просьбам трудящихся".

Депутат Яков Плинер засыпал Ратниекса вопросами о том, в какие годы, какие названия носила улица Маскавас.

Ратниекс признал, что улица Маскавас носила это название с 1851 года. Плинер попросил уточнить, сколько лет эта улица носила название Латгалес, которую сам Ратниекс назвал "историческим". "С 1938 года и до оккупации, до 1940 года", — ответил вице-мэр. На просьбу определиться с тем, какое название является историческим, Ратниекс сказал, что "Маскавас — это нынешнее название".

Депутат Вадим Фальков ("Согласие"), историк по образованию, напомнил коллегам, что улица Маскавас носила свое нынешнее название более 170 лет. Название Латгалес она получила в 1938 году благодаря решению Городского совета, утвержденного тогдашним министром внутренним дел. Фальков напомнил о том, что в то время было приостановлено действие Конституции, разогнан Сейм — это все, включая переименование улицы Маскавас, произошло после государственного переворота, осуществленного Карлисом Улманисом.

Эйжения Алдермане ("Согласие") эмоционально спросила Ратниекса, "зачем он все это делает", потому что складывается ощущение, что это "вопрос национальности и это ужасно".

"Есть запрос общества и это связано с вторжением России в Украину", — ответил вице-мэр Риги.

Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис, который сейчас баллотируется в Европарламент от "Прогрессивных", поблагодарил Ратниекса за "качественно подготовленные решения".

Депутат от Русского союза Латвии Инна Дьери (также баллотируется в Европарламент) заявила с трибуны, что, какими бы ни были официальные переименования, район все равно будут называть "Маскачкой".

"Я один из немногих депутатов, который в школе учился по-русски", — сказал Мирослав Кодис ("Новое Единство", ранее — "Прогрессивные"), подчеркнувший, что изучал Пушкина, Тургенева и так далее. По мнению Кодиса, после 24 февраля 2022 года не может быть никаких дебатов об улице Маскавас, которые могли бы быть еще годы назад. "Я не хочу, чтобы в моем городе была улица, носящая имя столицы страны-агрессора", — заявил депутат. По его мнению, за нынешнее неприятие в мире русской культуры "нужно сказать спасибо Путину".

Какие новые названия получат улицы?

Улица Маскавас получит название улица Латгалес. Но поскольку в Риге сейчас уже есть улица Латгалес, то улице, которая в данный момент дадут имя Яниса Клидзейса. Клидзейс — латышский писатель и поэт из Латгалии, по мотивам его романа "Дитя человеческое" снял одноименный фильм популярный режисссер Янис Стрейчс.

Начальный участок нынешней улицы Маскавас в центре города — от улицы 13 января до Островного моста — будет носить название Ластадияс. Этому участку, по мнению Ратниекса, нужно дать отдельное название

из соображений безопасности, чтобы у оперативных служб не было ошибочных вызовов на прежние адреса.

Были поддержаны предложения переименовать улицу Пушкина в улицу латышского лингвиста Карлиса Миленбаха, улицу Тургенева — в улицу латвийского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова — в латышского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя в улицу латвийского журналиста, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин.

Также поддержано предложение дать нынешней улице Типографияс имя Аугуста Спариньша. Будучи военным летчиком, Аугустс Спариньш участвовал в изгнании армии Бермонта из Пардаугавы. Спариньш — кавалер ордена Лачплеcиса. Он родился и жил в Торнякалнсе, недалеко от нынешней улицы Типографияс.

Улицу Ломоносова переименуют в улицу Валерии Сейле — первой женщины в правительстве Латвии, министра министра образования, организатора Латгальского латышского конгресса, секретаря Латгальского земельного совета, члена Народного совета и Конституционного собрания.

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