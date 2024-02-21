Латвийский профсоюз работников сферы здравоохранения и социального ухода (LVSADA) и Министерство здравоохранения обязались включить в проект стратегии развития рабочей силы здравоохранения следующую цель: добиться того, чтобы зарплаты медиков были в два раза выше, чем в среднем по стране.

Как сообщила координатор работы LVSADA Инга Рудзите, по мнению профсоюза, самым большим недостатком стратегии развития рабочей силы в сфере здравоохранения было именно то, что она “игнорировала роль заработной платы” в улучшении потенциала человеческих ресурсов в здравоохранении.

В среду в ходе переговоров между LVSADA и Минздравом была достигнута концептуальная договоренность, что в стратегию будет включена конкретная цель - гарантированная государством средняя месячная зарплата врачей и функциональных специалистов в 2029 году должна быть в два раза выше среднемесячной зарплаты в народном хозяйстве, а для медсестер, акушерок и фельдшеров средняя зарплата должна быть в 1,2 раза выше средней зарплаты в народном хозяйстве, для помощников медсестер - хотя бы 80% средней зарплаты.

Для достижения цели зарплата должна повышаться ежегодно по конкретному графику, обозначенному в стратегии, настаивают в профсоюзе. Такие стратегические документы не имеют силы закона, а выраженные в них обязательства являются лишь целями, однако профсоюзы регулярно апеллируют к ним, выдвигая требования к правительству.

По данным профсоюза, гарантированная государством средняя месячная зарплата врачей и функциональных специалистов составляет 2304 евро, что “всего в 1,5 раза” выше средней зарплаты по стране. В свою очередь, для медсестер, акушерок и фельдшеров она составляет 1388 евро, а для помощников медсестер - 925 евро.

Председатель LVSADA Валдис Керис заявил, что такая стратегия “может действительно привлечь рабочие руки в государственный сектор здравоохранения” в ближайшие годы.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери (“Новое Единство”) заявил после встречи, что она подтвердила единодушие Минздрава и профсоюза относительно отрасли здравоохранения как стратегического приоритета в общей политике занятости.

Он согласен, что для зарплаты в стратегии можно обозначить конкретную цель. “Мы договорились с главой LVSADA, что к 2029 году средняя месячная зарплата врача должна в два раза превышать среднюю зарплату по стране”, - отметил министр.

Кроме того, вместе с Министерством охраны среды и регионального развития Абу Мери планирует работать над обеспечением жилья для медиков в регионах.

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