Foto: Reuters/Scanpix/LETA
Латвийский профсоюз работников сферы здравоохранения и социального ухода (LVSADA) и Министерство здравоохранения обязались включить в проект стратегии развития рабочей силы здравоохранения следующую цель: добиться того, чтобы зарплаты медиков были в два раза выше, чем в среднем по стране.

Как сообщила координатор работы LVSADA Инга Рудзите, по мнению профсоюза, самым большим недостатком стратегии развития рабочей силы в сфере здравоохранения было именно то, что она “игнорировала роль заработной платы” в улучшении потенциала человеческих ресурсов в здравоохранении.

В среду в ходе переговоров между LVSADA и Минздравом была достигнута концептуальная договоренность, что в стратегию будет включена конкретная цель - гарантированная государством средняя месячная зарплата врачей и функциональных специалистов в 2029 году должна быть в два раза выше среднемесячной зарплаты в народном хозяйстве, а для медсестер, акушерок и фельдшеров средняя зарплата должна быть в 1,2 раза выше средней зарплаты в народном хозяйстве, для помощников медсестер - хотя бы 80% средней зарплаты.

Для достижения цели зарплата должна повышаться ежегодно по конкретному графику, обозначенному в стратегии, настаивают в профсоюзе. Такие стратегические документы не имеют силы закона, а выраженные в них обязательства являются лишь целями, однако профсоюзы регулярно апеллируют к ним, выдвигая требования к правительству.

По данным профсоюза, гарантированная государством средняя месячная зарплата врачей и функциональных специалистов составляет 2304 евро, что “всего в 1,5 раза” выше средней зарплаты по стране. В свою очередь, для медсестер, акушерок и фельдшеров она составляет 1388 евро, а для помощников медсестер - 925 евро.

Председатель LVSADA Валдис Керис заявил, что такая стратегия “может действительно привлечь рабочие руки в государственный сектор здравоохранения” в ближайшие годы.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери (“Новое Единство”) заявил после встречи, что она подтвердила единодушие Минздрава и профсоюза относительно отрасли здравоохранения как стратегического приоритета в общей политике занятости.

Он согласен, что для зарплаты в стратегии можно обозначить конкретную цель. “Мы договорились с главой LVSADA, что к 2029 году средняя месячная зарплата врача должна в два раза превышать среднюю зарплату по стране”, - отметил министр.

Кроме того, вместе с Министерством охраны среды и регионального развития Абу Мери планирует работать над обеспечением жилья для медиков в регионах.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit