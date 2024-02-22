Через два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину каждый третий или 34,3% опрошенных жителей Латвии скорее поддерживают прекращение военных действий — даже если Украине для этого придется пойти на компромиссы. Такие данные опросы SKDS, проведенного по заказу программы Kas notiek Latvijā Латвийского телевидения, публикует портал rus.lsm.lv.

Респондентам задавался вопрос: учитывая ход войны в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года и прозвучавшие версии о ее исходе — восстановление Украины в границах 2014 года (до оккупации Крыма) или компромисс, 49,4% респондентов заявили, что, по их мнению, желательным исходом было бы освобождение всей территории Украины от армии РФ. Еще 34,3% высказались за "компромиссный вариант", который может означать "замораживание конфликта" или "раздел" территории Украины. Еще 16,3% затруднились ответить на вопрос.

Чаще всего за "компромиссный вариант" голосовали люди без латвийского гражданства — такой ответ в этой дали 68% опрошенных. Среди респондентов, в чьих семьях говорят на русском языке, доля сторонников этой версии достигает 60%. Этот вариант ответа выбрали 49% опрошенных в Латгалии. Если оценивать респондентов по возрасту, к этому варианту чаще склоняются люди в возрасте 45-54 лет.

Молодежь в возрасте 18-24 лет выступает за полное освобождение Украины — в этой возрастной группе за такой вариант проголосовали 72% респондентов.

За полное освобождение территории Украины выступали люди с высокими доходами (69%) и те, в чьих семьях говорят на латышском языке (68%). Чаще всего такой вариант ответа выбирали жители Видземе (66%).

Опрос проводился 17-19 февраля. В нем приняли участие 1005 респондентов по всей Латвии

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