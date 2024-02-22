Президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая на заседании Сейма, посвященном двухлетию с начала полномасшатабного вторжения России в Украины, акцентировал, что Латвия должна выполнить "домашнюю работу" по укреплению своей безопасности. Также президент подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах усталость — непозволительная роскошь, и необходимо продолжать оказывать помощь Украине. По словам Ринкевича, не нужно питать иллюзии — российская агрессия против Украины может продолжаться годами.

"Два года с… начала войны? Нет, война России с Украиной началась десять лет назад. С аннексии Крыма. С успокоения и закрытия глаз Запада", — начал свою речь президент. По его словам, осознание наступило утром 24 февраля 2022 года.

"Война началась. И не просто какая-то война. Война здесь — в центре Европы. Наша война. Война, в которой Украина защищает не только свою землю и свой народ. Это война, в которой Украина также защищает демократию и здравый смысл во всем мире", — подчеркнул Эдгар Ринкевич.

"В ноябре прошлого года я посетил село Ягидное в Чернигове. В одном из подвалов школы 27 дней держали более трехсот человек. Их содержали в нечеловеческих условиях, в темноте, без еды. Дети лежали рядом с мертвыми. Вот вам "русский мир", — сказал президент Латвии: "Иногда кажется, что Россия действует назло и настолько ужасно, что ужаснее уже быть не может. И доказывает — что может. Зло становится злее. Тьма — еще темнее. Давайте не будем жить иллюзиями. К сожалению, российская агрессия против Украины может продолжаться годами", — сказал президент.

По словам Эдгара Ринкевича, два года — это большой срок. "Просто люди во всем мире, в том числе и в Латвии, начинают уставать. Но я призываю вас помнить, что уставать от войны, уставать от помощи, уставать от провления осторожности — это большая роскошь. Никто не дает людям в Украине возможности устать. Никто их не спрашивает, устали ли они получать новости о смерти близких. Их не спрашивают, устали ли они воевать на фронте. У них нет выбора, чтобы устать. Но у нас есть выбор. У меня есть выбор. У вас есть выбор. У Латвии есть выбор. И мы должны выбрать не только не уставать, но и действовать. Сейчас. Сегодня. Нам нравится много обсуждать, но не принимать решения. Мы создаем ожидания, но нам нужен результат. Сейчас. Потому что сейчас важно то, что мы делаем, а не то, что мы только думаем! И в плане поддержки Украины, и в плане домашней работы по укреплению собственной безопасности", — подчеркнул президент.

"Домашняя работа" Латвии по укреплению своей безопасности

"Эпопея с обустройством Восточной границы должна быть завершена. Начальная фаза военной обороны рубежей нашего государства должна реализовываться уже сейчас. Дороги должны быть проложены и блокирующие конструкции доставлены к границе. Сейчас! Нужно обеспечить подготовку к размещению бригады НАТО. Нужно укреплять нашу службу гражданской обороны и Земессардзе. Это основа нашей безопасности. Пожарным, полицейским и пограничникам нужно дать ​​перспективу увеличения зарплат. Это вопрос государственного бюджета на 2025 год. Судебной власти давно пора осознать, что преступления против государства — это не обычное хулиганство. Наказания должны быть суровыми и справедливыми. У самоуправлений и жителей должен быть ясный алгоритм действий и возможности незамедлительно узнать о нем в случае угрозы. Это напрямую относится к идентификации убежищ и совершенствованию системы оповещения жителей. Экономические связи с Россией должны быть прекращены. Деньги, которые надеются заработать наши предприятия, не принесут нам благосостояния. Каждый цент — это поддержка военной деятельности России. Финансирование российской военной машинерии за счет импорта российского зерна должно быть прекращено. Обход санкций — это поддержка самовлюлбленности и агрессии России. Это вопрос не только морального выбора правительства, но и латвийских предприятий и общества. Запреты не помогут, если мы не будем действовать сами. Я не наивен. Это произойдет не сразу. Но нужно начать. Мы должны вкладывать в развитие военной индустрии. Развивая инновации и производственный потенциал. Латвия возглавляет коалицию дронов. В то время, когда Украине не хватает артиллерийских снарядов, дроны помогают украинским защитникам уничтожать военные силы и технику России", — сказал президент.

Должна быть принята долгосрочная программа поддержки Украины

Эдгар Ринкевич заявил, что должна быть принять долгосрочная программа поддержки Украины.

"Кажется, мы бесконечно объясняли миру, почему необходимо поддержать Украину и обрушить империю зла. Но этого недостаточно. Латвия должна продолжать оставаться крепким плечом и союзником Украины во всех международных организациях. Латвия должна поддерживать усилия Украины по достижению справедливого мира. Как продолжая выступать за создание международного трибунала под эгидой ООН для обеспечения ответственности российского руководства, так и сотрудничая с международными организациями для возвращения похищенных украинских детей", — сказал президент: "Поддерживая Украину, мы защищаем нашу свободу. И мы должны это делать, насколько может и еще больше. Мы поддерживали Украину с первого дня. Но чтобы победить, Украине нужна наша поддержка в будущем. И на деле, и на словах. Невозможно защищать свободу слишком много. Потому что без свободы у нас не будет возможности выбрать усталость. Без свободы у нас вообще не будет никакого выбора. Поэтому я призываю — собраться и делать это сейчас! Действовать сейчас", — сказал президент.

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