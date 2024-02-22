Директор Центра государственного языка (VVC) Марис Балтиньш в среду на заседании комиссии Сейма по иностранным делам призвал депутатов воздержаться от использования официального второго названия Грузии — Сакартвело.

Он указал, что название страны происходит из персидского языка, и название "Georgia", которое используется в языках некоторых западноевропейских стран, — это греческий вариант персидского названия, связанный со словом "земледелец".

Директор VVC также обратил внимание на то, что Грузия не поменяла свое официальное название. По его словам, "Сакартвело" можно было бы использовать в поэтическом смысле, возможно, поздравляя Грузию с государственным праздником, но Балтиньш рекомендует воздержаться от официального использования второго названия.

"Хочу сослаться на постановку грузинским режиссером Дата Тавадзе пьесы немецкого драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг". О политических симпатиях и ориентации Брехта можно судить как угодно, но в спектакле прекрасно использовано название "Картвелия". Эти две версии не идентичны. Невозможно сказать, что какое-то из двух названий — "Сакартвело" или "Картвелия" — определенно лучше", — сказал директор Центра госязыка.

Он также отметил, что это может создать для Латвии ряд проблем, а именно, как в таком случае называть жителей Грузии, как называть язык, как будет решаться вопрос с записью национальности в латвийском паспорте. В Латвии есть возможность указать национальность в паспорте, и есть люди, которые гордятся своим происхождением.

"Наше языковое наследие таково, что наши названия зарубежных стран не всегда совпадает с тем, как эти страны и народы называют себя, например, Igaunijа, Zviedrijа, Vācijа", — сказал Балтиньш.

Как заявил директор Первого департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел (МИД) Улдис Микутс, вопрос не является политическим, и его следует оставить на усмотрение лингвистов, поэтому надо принять во внимание мнение VVC. Он отметил, что Грузия не меняла название своей страны в ООН. Это все-таки "Georgia", а не "Sakartvelo".

Микутс также подчеркнул, что название "Georgia" и его производные имеют персидское происхождение и не имеют никакого отношения к русскому языку. Однако со временем, учитывая изменение политической принадлежности территории Грузии, например, к Османской, Персидской и в 19-м веке к Российской империи, возникло представление, что название "Грузия" является русским историческим наследием.

Он отметил, что практика в странах ЕС разная, названия, производные от "Georgia" и "Грузия", используются в ряде стран, в том числе в Эстонии, Чехии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Словении. Единственная страна, кроме Грузии, которая использует название "Sakartvelija" — это Литва, а вот Эстония придерживается прежнего названия "Gruusia".

По словам Микутса, МИД связался с послом Латвии в Грузии, чтобы понять, находится ли этот вопрос в политической повестке дня Грузии. Ответ отрицательный — к послу Латвии по этому вопросу не обращались. Правда, время от времени об этом говорят грузинские официальные лица.

О наличии такого запроса с грузинской стороны рассказала представитель группы межпарламентского сотрудничества между Латвией и Грузией Айва Виксна. Микутс ответил на это, что парламентские связи — это один канал, но, если посмотреть на встречи других должностных лиц, письменную коммуникацию, то вопрос не стоит в повестке дня.

В 2021 году Грузия обратилась с призывом к другим странам впредь официально называть ее "Сакартвело", а не Грузией. Тогда Тбилиси хотел, чтобы основой для имени страны на иностранных языках было использовано давно известное греческое и латинское обозначение их страны Georgia, а не русское "Грузия".

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