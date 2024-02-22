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Автотранспортная дирекция (ATD) обратилась к предприятию Latvijas Valsts ceļi с просьбой по возможности скорее улучшить состояние автодорог, чтобы региональные перевозчики могли полноценно оказывать услуги.

ATD регулярно получает от перевозчиков информацию о плохом состоянии дорог. Например, компания Norma-A информировала о невозможности выполнения некоторых рейсов регионального автобусного маршрута Рига-Эзере на участке между Ауце и Руба-Эзери с учетом плохого состояния дороги Ауце-Вадаксте и дороги Витини-Вадаксте, которая могла бы служить альтернативным маршрутом между Ауце и Рубой.

В нынешних дорожных условиях не обслуживается остановка Galāti, потому что дальше Ауце автобусы не идут. Следующие остановки, Вадаксте и Руба, очень важны для местных жителей, поскольку обеспечивают проезд дальше, до Елгавы и Риги. В январе с этих двух остановок в направлении в Ауце, а затем в Елгаву и Ригу, ездили по 5-7 пассажиров в сутки, и теперь эти люди лишены возможностей передвижения.

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