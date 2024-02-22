У KNAB есть доказательства, что представитель предприятия информационных технологий SOAAR при поддержке двух действующих и одного ныне уже бывшего сотрудника ЦИК присвоил бюджетные средства ЦИК в крупных размерах. В результате преступных действий учреждению был причинен имущественный ущерб в размере не менее 149 920 евро.

Предприниматель при поддержке бывшего председателя ЦИК Кристине Берзини способствовали тому, чтобы конкретное предприятие информационных технологий получило право на реализацию связанных с обеспечением информационных систем управления на муниципальных выборах услуг в 2021 году. KNAB начал уголовный процесс 7 ноября 2022 года.

Следствие выяснило, что предприниматель в закупочной документации, возможно, указал недостоверную информацию о запланированных услугах, получив оплату от ЦИК за фактически невыполненные работы. Причастные работники ЦИК, осознавая последствия предпринятых предпринимателем противоправных действий, подписали поддельную документацию. В ходе досудебного расследования не выявлено фактов, позволяющих поставить под сомнение легитимность выборов 2021 года.

Бывшему председателю ЦИК KNAB предлагает предъявить обвинение в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, пособничестве мошенничеству в крупном размере и подделке служебных документов, предпринимателю - в мошенничестве в крупном размере, а нынешним сотрудникам ЦИК - в пособничестве мошенничеству в крупном размере и подделке служебных документов.

К обоим сотрудникам ЦИК меры пресечения не применены, но их должности KNAB не называет, сообщает агентство LETA.

KNAB также призывает прокуратуру продолжить начатый во время досудебного расследования процесс применения принудительных мер воздействия в отношении предприятия, в интересах которого осуществлялись преступные деяния.

Уголовный процесс был начат в отношении еще семи лиц, но в ходе следствия в их действиях не было констатировано признаков преступных деяний, поэтому они проходят по делу в статусе свидетелей.

По информации на сайте Бюро по надзору за закупками, в июне 2021 года в ходе закупки ЦИК предприятие SOAAR получило право на заключение договора стоимостью 275 370 евро на внесение актуальных изменений в систему управления выборами, техническое сопровождение голосования и подсчета голосов и поддержку пользователей на выборах 2021 года.

В апреле того же года предприятие получило право на заключение договора на сумму 154 802 евро на внесение актуальных изменений в систему управления выборами, техническое сопровождение списков кандидатов и подготовку бюллетеней и поддержку пользователей на выборах.

SOAAR упоминается и в расследуемом Бюро внутренней безопасности уголовном процессе против двух должностных лиц Управления по делам гражданства и миграции, одного должностного лица Государственного агентства регионального развития и предпринимателя по подозрению в противозаконных действиях при закупках по созданию электронного онлайн-регистра избирателей. Латвийское телевидение сообщило, что упомянутый предприниматель - Ренар Каджулис.

Согласно данным регистра предприятий, SOAAR в равных долях принадлежит Леонарду Сурвило и Ренару Каджулису. В 2020 году оборот компании составил 1,12 млн евро, прибыль - 675 тыс. евро. Данные о деятельности предприятия за 2021 год отсутствуют.

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