"Я нашла в интернете стоматологическую клинику, расположенную в Турции. Может быть, вы могли бы узнать, существует ли такая клиника на самом деле, и не является ли это каким-нибудь мошенничеством, а потом вы не знаете, как от этого отказаться и еще остаетесь без денег", — интересуется зрительница передачи Bez Tabu Яна.

Турчанка Муазеза (Миа) уже два года руководит одной из многих компаний в Стамбуле, помогающих иностранцам найти нужного им медицинского специалиста. В среднем медицинский турист проводит в стране четыре дня. Миа говорит, что спектр предлагаемых услуг довольно широк — от имплантации груди и пересадки волос до лечения рака.

Если сравнивать цены в США, Европе и России, то в Турции они более доступны. Турция — туристическая страна. В стоимость услуги медицинского туризма входят трансфер до/из аэропорта, гостиница. Из Европы в Турцию чаще едут за эстетическими процедурами и стоматологическими услугами, а из России, Белоруссии приезжают лечить рак.

Bez Tabu попросила поделиться опытом медицинских услуг в Турции в группе латышской общины в этой стране, и в основном отзывы были положительными. Часто именно цена услуг является причиной, чтобы обратиться за медицинской помощью в этой стране.

Так, Лига написала, что сделала в Турции ринопластику и провела в стране 10 дней:

"Турецкая клиника предложила приемлемую цену, да и возможность находиться после операции в отеле, а не дома, тоже была хороша. Разница составила около 2000 евро. В Латвии это была бы только операция, в Турции в сумму включено все, кроме билетов на самолет".

По просьбе Bez Tabu вице-президент Латвийской ассоциации стоматологов Андис Паэглитис сравнил примерные цены на услуги в Латвии и Турции, и в Турции они оказались в среднем на 30-50% ниже.

Латвия также активно работает над тем, чтобы наши клиники посещали иностранцы. Медицинские туристы проводят в Латвии в среднем четыре дня, что в два раза больше, чем обычный турист.

"Ежегодно в Латвию приезжают десятки тысяч медицинских туристов. Данные за прошлый год еще не собраны. Если посмотреть, сколько в среднем денег оставляет в Латвии медицинский турист, то на медицинские услуги тратится 1000 евро, к которым надо добавить расходы на гостиницу, питание и другие услуги. В Латвии на очень высоком уровне находится лечение бесплодия и медицинское оплодотворение. Наши результаты выше, чем в среднем по Европе. Также многие иностранцы ездят к нашим стоматологам, пользуются услугами других врачей, тоже качественными", — говорит Гуна Ушпеле, руководитель Латвийского кластера медицинского туризма.

Больше всего пациентов приезжает в Латвию из Великобритании и стран Северной Европы. Платежеспособных россиян, которые раньше составляли большинство медицинских туристов в Латвии, с началом войны больше не обслуживают.

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