Foto: AP/Scanpix

"Я нашла в интернете стоматологическую клинику, расположенную в Турции. Может быть, вы могли бы узнать, существует ли такая клиника на самом деле, и не является ли это каким-нибудь мошенничеством, а потом вы не знаете, как от этого отказаться и еще остаетесь без денег", — интересуется зрительница передачи Bez Tabu Яна.

Турчанка Муазеза (Миа) уже два года руководит одной из многих компаний в Стамбуле, помогающих иностранцам найти нужного им медицинского специалиста. В среднем медицинский турист проводит в стране четыре дня. Миа говорит, что спектр предлагаемых услуг довольно широк — от имплантации груди и пересадки волос до лечения рака.

Если сравнивать цены в США, Европе и России, то в Турции они более доступны. Турция — туристическая страна. В стоимость услуги медицинского туризма входят трансфер до/из аэропорта, гостиница. Из Европы в Турцию чаще едут за эстетическими процедурами и стоматологическими услугами, а из России, Белоруссии приезжают лечить рак.

Bez Tabu попросила поделиться опытом медицинских услуг в Турции в группе латышской общины в этой стране, и в основном отзывы были положительными. Часто именно цена услуг является причиной, чтобы обратиться за медицинской помощью в этой стране.

Так, Лига написала, что сделала в Турции ринопластику и провела в стране 10 дней:

"Турецкая клиника предложила приемлемую цену, да и возможность находиться после операции в отеле, а не дома, тоже была хороша. Разница составила около 2000 евро. В Латвии это была бы только операция, в Турции в сумму включено все, кроме билетов на самолет".

По просьбе Bez Tabu вице-президент Латвийской ассоциации стоматологов Андис Паэглитис сравнил примерные цены на услуги в Латвии и Турции, и в Турции они оказались в среднем на 30-50% ниже.

Латвия также активно работает над тем, чтобы наши клиники посещали иностранцы. Медицинские туристы проводят в Латвии в среднем четыре дня, что в два раза больше, чем обычный турист.

"Ежегодно в Латвию приезжают десятки тысяч медицинских туристов. Данные за прошлый год еще не собраны. Если посмотреть, сколько в среднем денег оставляет в Латвии медицинский турист, то на медицинские услуги тратится 1000 евро, к которым надо добавить расходы на гостиницу, питание и другие услуги. В Латвии на очень высоком уровне находится лечение бесплодия и медицинское оплодотворение. Наши результаты выше, чем в среднем по Европе. Также многие иностранцы ездят к нашим стоматологам, пользуются услугами других врачей, тоже качественными", — говорит Гуна Ушпеле, руководитель Латвийского кластера медицинского туризма.

Больше всего пациентов приезжает в Латвию из Великобритании и стран Северной Европы. Платежеспособных россиян, которые раньше составляли большинство медицинских туристов в Латвии, с началом войны больше не обслуживают.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit