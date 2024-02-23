Россия попытается использовать теперешнюю слабость Украины в своих интересах, однако быстрые наступательные маневры и удары маловероятны, потому что у России нет таких огромных ресурсов, прогнозирует командующий Земессардзе, бригадный генерал Каспарс Пуданс.

По его словам, агрессор, возможно, видит возможность вернуть себе инициативу как на тактическом, так и на стратегическом уровне, оценивая, как долго Украина как государство сможет продержаться и как долго будет продолжаться поддержка союзников. Россия прекрасно понимает, что способность Украины сопротивляться зависит от поддержки Запада оружием.

Пуданс напомнил, что на захват Авдеевки России потребовалось несколько лет. По мнению генерала, Россия постарается двигаться вперед небольшими шагами и, возможно, захватить какую-то территорию, но для нее главное — не проиграть и не отступить.

По мнению Пуданса, Украина сейчас способна вести только оборонительные действия, в том числе из-за проблем с усталостью и обновлением личного состава. Для продвижения украинской армии вперед необходимы три компонента — более широкая мобилизация, большая поддержка со стороны западных стран и новые тактические оперативные решения.

"Новое командование должно искать новые идеи, то есть тактические оперативные решения, как не проиграть войну и, желательно, победить в ней. Единственный способ выиграть эту войну — это физически уничтожить силы противника, если не на всей, то на большей части территории. Учитывая ресурсы Украины, маловероятно, что она одержит окончательную победу в этом году", — считает Пуданс.

Он предполагает, что украинцы могут попытаться вернуть себе стратегическое преимущество не на линии фронта, а в тылу, на российской территории, и нанести ущерб на оккупированных территориях. Украинцы заинтересованы скорее не в ударах по символическим объектам, а в нанесении России оперативных потерь, и это один из козырей, который можно использовать.

По мнению бывшего командующего Национальными вооруженными силами Раймонда Граубе, 2024 год станет решающим и определит будущее направление и исход войны. Он тоже считает, что война не закончится в этом году, но ситуация в конце 2024 года наметит предпосылки для дальнейших действий.

Граубе выразил надежду на победу Украины, но может возникнуть и еще большая неопределенность. При этом необходимо смотреть на усталость и отношение западного общества, потому что это будет определять повестку дня политиков западных стран.

По мнению Граубе, российская военная промышленность развивается, а мобилизация, несмотря на все внутренние проблемы, дает "пушечное мясо". Неблагоприятную для Украины ситуацию может изменить Запад, и речь идет не только о технологиях, но и о скорости поставок оружия и его видах. Граубе считает, что способность Украины развить в этом году серьезные атаки оперативного уровня минимальна.

"Украинская стратегия во многом основана на том, как нацелиться на российские нефтехранилища, производства и линии снабжения. Например, разрушение Крымского моста зависит от ресурсов, поставляемых Западом, и в этом отношении ситуация может измениться с поставками реактивных истребителей F-16. Надо посмотреть, как заявления западных лидеров будут воплощаться в действия, ведь сейчас мы наблюдаем классическую войну на истощение, которую можно повернуть в пользу Украины решительной помощью Запада", — сказал Граубе.

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