В ближайшее время планируются демонтажные работы на территории бывшего рынка промтоваров возле Рижского центрального рынка. Перед началом работ Rīgas nami и Рижское энергетическое агентство проведут акцию "С рынка домой — подари материалам новую жизнь", в рамках которой люди, организации и предприятия могут подавать заявки, чтобы забрать оставшиеся после демонтажа материалы для повторного использования, сообщили в Рижской думе.

"Мы часто выбрасываем вещи, которые могут прослужить еще долго. Они попадают на свалку или, в лучшем случае, на переработку. Демонтируя рынок промтоваров, мы дадим новую возможность материалам и оборудованию, обеспечив их доступность для всех заинтересованных лиц. Повторное использование или преобразование позволяет сохранить и даже увеличить ценность материала. Более того, рынок вторичных материалов открывает новые возможности для художников и дизайнеров, для всех, кто ищет что-то особенное. Таким образом, снижается и объем отходов, и потребность в первичных ресурсах", — заявил председатель комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Виестурс Зепс.

Акция поможет понять, насколько заинтересовано общество, для каких целей люди ищут материалы, сколько и какие годные к использованию материалы остаются после демонтажа, нужен ли и в дальнейшем щадящий демонтаж и потребуется ли Риге площадка для материалов, так как в собственности и управлении Rīgas nami находится множество ветшающих зданий.

Полученные в рамках акции материалы нельзя использовать в коммерческих целях, то есть продавать, передавать на переработку или использовать для производства коммерческой продукции. Организаторы намерены максимально бережно проводить демонтаж, но качество материалов не гарантируют.

Чтобы осмотреть территорию рынка промтоваров и выбрать для себя материалы, нужно заполнить бланк. За дополнительной информацией обращаться по телефону +37128009283 (Давис) или по электронной почте davis.smoteks@riga.lv.

После окончания демонтажа материалы можно будет получить 14 марта с 9 до 12 часов и 15 марта с 14 до 17 часов. Погрузку и вывоз желающие должны обеспечить своими силами.

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