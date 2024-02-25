В начале февраля ответственная комиссия оценивала доступность травматологических услуг в случае военного конфликта. Выводы очень печальны — латвийская медицина еще менее готова к часу Х, чем в период пандемии, заявила в передаче Ziņu TOP TV24 председатель подкомиссии Сейма по общественному здоровью, глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

"Если час Х наступит сегодня или завтра, никто из нас не будет готов. У нас нет резервов, нет плана оповещения об оказании помощи в случае конфликта. Травматология особенно важна, поскольку в настоящее время Министерство здравоохранения разработало план сети острой травматологии — какие травматологи и где могут оказывать помощь", — сказала Козловска.

Хуже всего ситуация в регионах, особенно в приграничье, где нет подходящих укрытий, в которых травматологи и хирурги могли бы работать в случае военного конфликта.

Сравнивая работу латвийской системы здравоохранения во время пандемии Covid-19 с готовностью медиков работать в случае катастрофы, Козловска заявила, что к часу Х мы еще менее готовы, чем к борьбе с ковидом:

"Теперь вообще ничего нет! По крайней мере, тогда принимались непопулярные, но острые решения, сдерживающие эту инфекцию, особенно в начальный период. Теперь у нас на самом деле ничего, ничего нет! Специалистов тоже нет. Я допускаю, что в час Х к оказанию помощи придется привлекать специалистов и первичного, и вторичного уровня — мобилизовать всех людей, знающих медицину".

"Второй момент — обязательно придется обучать и население: как правильно оказывать первую помощь, как помогать друг другу. Государство также должно создать национальные резервы лекарств", — говорит врач, выражая надежду, что план Минздрава о действиях в чрезвычайных ситуациях будет готов в этом году.

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